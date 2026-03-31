Lágrimas de emoción por San Pedro en un Avilés abarrotado: "Significa mucho para los vecinos de Rivero"

Ramón Quirós tiene dos años y se estrena en la procesión del Martes Santo. Va en brazos de su madre, Verónica Prieto, cofrade de San Pedro, que embarazada le había hecho una promesa al apóstol de Rivero. Ambos procesionaban tras la imagen de San Pedro ante la mirada de decenas, de cientos de personas que llenaron el recorrido de principio a fin, desde la capilla hasta Camposagrado. "Hay más gente que nunca", se oía comentar entre el tumulto. Si ya el Lunes Santo fue multitudinario, el Martes Santo "lo fue aún más", remarcaban en una conversación mientras la comitiva alcanzaba El Parche.

La procesión se inició poco después de la hora fijada. A las 20.36 horas comenzaron a sonar los tambores que marcan el inicio del paso. Momentos antes los cofrades de la numerosa cofradía de Rivero comenzaron a formar desde la capilla en dirección a la entrada del parque Ferrera. Como se trata de la hermandad de los guajes, los pequeños iban de los primeros. Pero antes de ellos, dos cofrades portaban dos faroles de madera originales de la cofradía y que datan de 1955, en total, 71 años de historia. "Uno lo teníamos aquí, en la capilla y el otro, nos lo trajeron vecinos de Rivero", señala Carlos Fernández Mora, miembro de la directiva de San Pedro.

Teresa Suárez Jove tiene tres años y también se estrena como cofrade de San Pedro. Su madre, Sabina Jove, es miembro de La Dolorosa. Alegría Martínez, de nueve años, lleva de la mano a Teresa y el próximo año le tocará ir con el capirote porque le toca tomar la Primera Comunión. Lo cuenta su padre, Félix Martínez, que es cofrade de San Pedro, como su pareja Selma Díez y su otro hijo, Gabriel, que toca en la banda de tambores. Iris Fernández, de ocho años, acompañaba el paso con una cruz en sus manos, como Sergio Mencías, de 10. Ambos llevan cuatro años formando parte de este paso.

"No hay lágrimas de San Pedro", señaló una mujer para expresar que no llovía. Y es que cuando llueve durante esta procesión es habitual que se asocie la lluvia con el arrepentimiento del apóstol tras negar a Jesús tres veces antes de que cantara el gallo, simbolizando culpa y redención. La imagen de San Pedro miraba al cielo. Detrás de él más cofrades y tras ellos, la banda de tambores y después la imagen de Jesús atado a la columna azotado por dos judíos. Cruzan Rivero, que es su calle, seguidos por una marabunta de feligreses y vecinos que tienen grabada a fuego esta procesión y que ha quedado fijada para siempre en la memoria de quienes la vivieron este martes por vez primera.

"San Pedro en Rivero significa mucho para los vecinos de esta calle", afirma Juan Pérez. Lo dice al tiempo que una pareja de turistas madrileños, Marisa Sánchez y Marcos García, expresaban su sorpresa: "No pensábamos que había tanto fervor en Asturias con la Semana Santa". Y lo decían en El Parche, ante cientos, quizá miles de personas.

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Muchos acompañaban el paso a la cofradía por la calle La Ferrería y tras pasar por el primer tramo de San Bernardo hasta la plaza de Camposagrado, donde el adscrito a Santo Tomás de Cantorbery, José María García Castro, inició el sermón. Tras sus palabras cargadas de fe, la comitiva reanudó su camino rumbo de nuevo a la capilla de Rivero, con un matiz. El paso de Jesús azotado era el que encabezaba la procesión, seguido de la imagen de San Pedro y también los cofrades con vestimenta roja y blanca que consiguieron otra vez demostrar que la Semana Santa avilesina está en auge, a juzgar por la cantidad de personas que atrae cada jornada. Y este miércoles toca otra de las citas destacadas: el Encuentro.