Luanco ultima los detalles para sus procesiones después de la visita del cardenal en Ramos
La capital de Gozón acoge los pasos, que comenzarán el Jueves Santo con el Nazareno y continuarán el Viernes con el Santo Entierro, y finalizarán el Domingo de Resurrección con La Venia
I. G.
La parroquia de Luanco ultima los preparativos de los pasos de Semana Santa que se concentrarán el Jueves Santo, el Viernes Santo y el domingo de Resurrección con el tradicional paso de La Venia en la playa de La Ribera. La Pascua luanquina comenzó el Domingo de Ramos con la visita del cardenal Ángel Fernández Artime, que participó en la misa, la bendición de palmas y ramos y en la posterior procesión. El prelado es proprefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica y fue nombrado cardenal durante el pontificado de Francisco I en 2024.
La primera de las procesiones de la capital gozoniega será el Jueves Santo tras la misa de la cena del Señor en la iglesia de Santa María de Luanco prevista para las 18.00 horas. Será la procesión del Nazareno y en ella saldrá una imagen del Cristo atado a la columna por cuatro mujeres al hombro, seguido de otra imagen del Nazareno empujada por otras cuatro personas. La siguiente imagen muestra a la Virgen que mira a la cara de Jesús. Participarán además la banda de tambores de la banda de gaitas Cabu Peñes y un trompetista. Se trata de un paso silencioso.
La segunda procesión es la del Santo Entierro, y se desarrollará el Viernes Santo para la celebración de la Pasión del señor en el templo luanquín. En ese paso habrá dos imágenes, la del Cristo yacente en una urna portada por cuatro personas y la de la Virgen. También participarán la banda de tambores y la trompeta.
La tercera procesión es la de Los Callandinos, también llamada la del Silencio o la de los farolinos. Habrá solo una imagen, la de la Virgen del Rosario, que estará de luto y será portada por cuatro personas, desde la iglesia hasta la capilla de la Concepción.
El último de los pasos es la tradicional procesión de La Venia que data, al menos, del siglo XVIII. Ese acto religioso del Domingo de Resurrección entronca la tradición religiosa con la marinera y se desarrollará a las 12.00 horas en la playa de La Ribera. Este año, habrá un nuevo abanderado, Félix Prieto, que será el encargado de ondear la bandera roja de la cofradía de pescadores en la arena de la playa, entre la imagen del Cristo y la de la Virgen, que perderá el luto, una vez que el abanderado realice tres genuflexiones y otros tantos movimientos de bandera.
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