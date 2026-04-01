Castrillón crea un equipo de seguimiento para supervisar la ejecución de la inversión millonaria prevista en el concejo
"Nuestro fin es optimizar la contratación y ejecución del mayor porcentaje posible de obras", asegura el equipo de gobierno
Tras aprobar, el pasado martes, el presupuesto 2026 y dos modificaciones presupuestarias millonarias, el Ayuntamiento de Castrillón se ha puesto manos a la obra para ejecutar los más de nueve millones de euros previstos en inversiones para este ejercicio. Por ello, el Consistorio ha creado un equipo para tomar decisiones relativas al impulso y seguimiento de la contratación de los diferentes proyectos aprobados. La idea es optimizar los proyectos para "ejecutar el mayor porcentaje posible de obras y contempladas en el presupuesto y en las dos reformas con cargo en el remanente".
El equipo encargado de hacer este seguimiento lo formarán Nuria González-Nuevo, concejala de Gobernanza; Marián Carbajal, concejala de Festejos y Deportes; Ignacio Menéndez, concejal de Hacienda y Urbanismo; y Marco Fernández, concejal de Obras y Medio Ambiente. Además, en cada área participarán los técnicos correspondientes. "Este equipo de trabajo se reunirá semanalmente para tomar las decisiones relativas al impulso y seguimiento de la contratación de los distintos proyectos de inversión. Las fórmulas de impulso a la contratación serán priorizadas según las actuaciones con y sin proyecto, y adecuando las fórmulas más ágiles para cada actuación", explican desde el equipo de gobierno. Además, también podrán contar con el apoyo de las nuevas incorporaciones del Ayuntamiento, como el nuevo ingeniero para el área de Obras y Servicios, algo que llega a través de un plan de empleo. "Nuestro fin es optimizar la contratación y ejecución del mayor porcentaje posible de obras y actuaciones contempladas en el presupuesto y en las dos reformas con un cargo al remanente ya aprobadas", afirman.
Y es que, tras el pleno celebrado el pasado martes, Castrillón tiene en sus manos más de nueve millones de euros que se destinarán a diferentes actuaciones en el concejo. Las cuentas castrillonenses contemplan una inversión de 700.000 euros para el asfaltado de vías públicas, algo que se realizará en los núcleos urbanos de Raíces, Salinas y Piedras Blancas. Además, se instalarán pasos de peatones inteligentes y marquesinas de bus, en este caso en Salinas. Otro de los puntos de mayor inversión será la urbanización y el asfaltado de caminos vecinales, que se llevará 1.600.000 euros. Igualmente, se instalarán cámaras de seguridad y de control de acceso a vías peatonales como en la calle Pablo Iglesias, para lo cual se invertirán 126.000 euros. La eficiencia energética de Salinas conllevará una partida de 400.000 euros.
El polideportivo de Salinas es otro de los focos donde centrará sus esfuerzos el Ayuntamiento de Castrillón. Para la ampliación y adecuación del espacio se destinará una partida de 450.000 euros, una de las de mayor cuantía de las cuentas castrillonenses. En materia deportiva también se reparará el parqué del polideportivo de Piedras Blancas, con 50.000 euros; se instalará una cubierta en la pista de petanca, con 20.000 euros; o se mejorarán la pista deportiva de Salinas (25.000 euros) y la pista de BTT (15.000 euros). También hay destinados 300.000 euros para la reparación de cubiertas en instalaciones deportivas.
Los diferentes parques del concejo también verán mejoras significativas durante este ejercicio. La reposición de diferentes objetos en estas instalaciones conllevará la inversión de 400.000 euros, a lo que se suma una partida de 300.000 euros para la instalación de una cubierta en el parque de Piedras Blancas.
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