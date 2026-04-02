Castrillón busca revertir la tendencia a la baja de población con más oferta de vivienda

Desde 2012, año en el que Castrillón llegó a los 22.950 habitantes, el concejo ha sufrido una paulatina caída en el número de vecinos. Cierto es que, entre 2020 y 2021, cuando se pasó de 22.273 vecinos a 22.299, y entre 2023 y 2024, cuando se ascendió de 22.103 a 22.124 habitantes, hubo cierto repunte, pero la tendencia es claramente a la baja. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el municipio castrillonense residen en la actualidad 21.998 personas, bajando por primera vez de las 22.000. Para tratar de darle la vuelta a esta situación, el Ayuntamiento de Castrillón ha metido una marcha más en política de vivienda, para tratar de aumentar la oferta en el concejo y conseguir que más familias se queden a vivir.

Hace unos meses se concedió por parte del Ayuntamiento una licencia para levantar en Raíces Nuevo un edificio de más de cuarenta viviendas. Además, se están tramitando las licencias para otros dos nuevos edificios en el mismo entorno. “Esta es una zona que nunca tuvo la importancia que debía tener”, indica Borja Santiago, arquitecto de Inmobiliaria La Muralla, una de las firmas detrás de la construcción de estos edificios. Según explica, mientras a su lado Salinas y Avilés no paraban de crecer, Raíces parecía que se quedaba estancado. Hasta ahora. “En zonas colindantes los precios están muy elevados. Raíces tiene el hándicap de que mucha gente que es de aquí quiere quedarse a vivir, y este tipo de promociones es ideal para ellos”, señala el arquitecto, quien considera que “Raíces llevaba muchos años sin una promoción nueva y, de repente, hay tres. La gente se está dando cuenta de que es muy interesante vivir en Raíces”.

No solo desde Raíces se lucha contra la despoblación. El Consistorio castrillonense ha concedido una licencia para la construcción de un edificio de la segunda fase del Parque de La Libertad, además de que se está tramitando otra en suelo urbano. También se está ultimando el Plan Parcial 1 de El Vallín. En materia de viviendas unifamiliares, el Ayuntamiento ha dado, en los últimos meses, doce licencias, a las que se sumarán, en los próximos meses, otras veinticinco que están en proceso de tramitación. Además, en la zona de El Vallín está prevista la construcción de más de setecientas viviendas.

Otro de los puntos de crecimiento en Castrillón pasa por los últimos aprovechamientos del Plan Parcial de Coto Carcedo, así como la parcela colindante con la calle Avilés en Salinas.

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La bajada de habitantes en Castrillón choca con el fenómeno que se está viviendo en otros concejos de la región. Territorios como Gijón, Oviedo o Avilés han aumentado de población durante el último año, destacando especialmente el caso de la capital del Principado, donde han registrado 3.549 vecinos más. Otros puntos donde también han crecido son Langreo, Mieres, Corvera, San Martín del Rey Aurelio y Villaviciosa.