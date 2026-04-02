Castrillón busca revertir la tendencia a la baja de población con más oferta de vivienda
El municipio ha bajado por primera vez de los 22.000 vecinos tras sufrir una caída paulatina de habitantes desde 2012
Solo en la zona del Vallín está prevista la construcción de 700 viviendas
Desde 2012, año en el que Castrillón llegó a los 22.950 habitantes, el concejo ha sufrido una paulatina caída en el número de vecinos. Cierto es que, entre 2020 y 2021, cuando se pasó de 22.273 vecinos a 22.299, y entre 2023 y 2024, cuando se ascendió de 22.103 a 22.124 habitantes, hubo cierto repunte, pero la tendencia es claramente a la baja. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el municipio castrillonense residen en la actualidad 21.998 personas, bajando por primera vez de las 22.000. Para tratar de darle la vuelta a esta situación, el Ayuntamiento de Castrillón ha metido una marcha más en política de vivienda, para tratar de aumentar la oferta en el concejo y conseguir que más familias se queden a vivir.
Hace unos meses se concedió por parte del Ayuntamiento una licencia para levantar en Raíces Nuevo un edificio de más de cuarenta viviendas. Además, se están tramitando las licencias para otros dos nuevos edificios en el mismo entorno. “Esta es una zona que nunca tuvo la importancia que debía tener”, indica Borja Santiago, arquitecto de Inmobiliaria La Muralla, una de las firmas detrás de la construcción de estos edificios. Según explica, mientras a su lado Salinas y Avilés no paraban de crecer, Raíces parecía que se quedaba estancado. Hasta ahora. “En zonas colindantes los precios están muy elevados. Raíces tiene el hándicap de que mucha gente que es de aquí quiere quedarse a vivir, y este tipo de promociones es ideal para ellos”, señala el arquitecto, quien considera que “Raíces llevaba muchos años sin una promoción nueva y, de repente, hay tres. La gente se está dando cuenta de que es muy interesante vivir en Raíces”.
No solo desde Raíces se lucha contra la despoblación. El Consistorio castrillonense ha concedido una licencia para la construcción de un edificio de la segunda fase del Parque de La Libertad, además de que se está tramitando otra en suelo urbano. También se está ultimando el Plan Parcial 1 de El Vallín. En materia de viviendas unifamiliares, el Ayuntamiento ha dado, en los últimos meses, doce licencias, a las que se sumarán, en los próximos meses, otras veinticinco que están en proceso de tramitación. Además, en la zona de El Vallín está prevista la construcción de más de setecientas viviendas.
Otro de los puntos de crecimiento en Castrillón pasa por los últimos aprovechamientos del Plan Parcial de Coto Carcedo, así como la parcela colindante con la calle Avilés en Salinas.
La bajada de habitantes en Castrillón choca con el fenómeno que se está viviendo en otros concejos de la región. Territorios como Gijón, Oviedo o Avilés han aumentado de población durante el último año, destacando especialmente el caso de la capital del Principado, donde han registrado 3.549 vecinos más. Otros puntos donde también han crecido son Langreo, Mieres, Corvera, San Martín del Rey Aurelio y Villaviciosa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás: 'Es nuestra forma de decir gracias al mundo
- El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
- Aarón Martínez, el adolescente castrillonense que hace arte con un boli Bic, estrena exposición en Avilés
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- El gran mercado (con decenas de puestos) que vuelve al corazón de Oviedo este fin de semana tras el éxito de 2025
- Hallado muerto en un pedrero de la costa de Cudillero un hombre al que su familia buscaba tras no presentarse a trabajar
- Denuncian la aparición de truchas muertas por un nuevo vertido (el segundo en seis meses) al río Nalón en San Martín del Rey Aurelio
- Avilés se prepara para una primavera de conciertos multitudinarios con los hoteles llenos: 'La misma semana que salieron a la venta las entradas, se reservó todo