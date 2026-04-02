Un traductor, clave en el rescate del hombre de 75 años que se deslizó por un agujero del terreno en Pinos Altos (Salinas) y no sabía precisar su ubicación
El helicóptero de la Guardia Civil y el GREIM de Mieres localizaron al hombre, de nacionalidad rumana, tras cuatro horas de búsqueda entre Avilés, Castrillón y Gozón
Efectivos del GREIM de Mieres y el helicóptero de la Guardia Civil localizaron, tras cerca de cuatro horas desaparecido, al hombre de 75 años que se cayó, a primera hora de la mañana, en un agujero. El hombre apareció en la zona de Pinos Altos, en la parroquia de San Martín de Laspra, cerca de Salinas. Hasta el lugar se desplazó personal sanitario para evaluar el estado de salud del afectado.
La localización del hombre fue posible gracias a la coordinación entre el 112 y la Central Operativa de Servicios de la Zona/Comandancia de la Guardia Civil en Asturias, quienes mantuvieron en comunicación telefónica al desaparecido con los rescatadores en todo momento para guiar sus pasos.
El sonido del vuelo del helicóptero que pudo oír el rescatado permitió obtener unas coordenadas utilizadas por los agentes de la aeronave. Cuando el sonido fue audible para el senderista, se aterrizó para que los agentes del GREIM de Mieres hiciesen un rastreo por tierra.
Las labores para encontrar al hombre sumaron una dificultad añadida. La persona accidentada solo hablaba en su idioma, el rumano, por lo que fue necesaria la labor de un traductor, encargado de explicar a los miembros del 112 las indicaciones que iba dando el rescatado.
El dispositivo de búsqueda, que arrancó a las 9.30 horas, lo formaron bomberos de la dotación de Avilés, agentes de la Policía Local de Castrillón, así como una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Cancienes y la Patrulla Fiscal de Avilés. También colaboró el comandante de puesto de la Guardia Civil de Salinas. La búsqueda se desarrolló entre la zona de El Espartal y la zona del Faro de San Juan-Xagó. Al lugar de los hechos acudió también el helicóptero de la Guardia Civil.
Durante varias horas la incertidumbre fue máxima, habida cuenta que el hombre no sabía precisar, ni comunicar en su idioma, la dirección en la que se encontraba cuando se deslizó por el agujero del terreno, desde donde aseguró que veía "verde, arbustos bajos, y cielo", sin poder concretar si se ubicaba en el concejo de Avilés, en Castrillón o en Gozón. A mediodía, la búsqueda por vía aérea llegó hasta la playa de Xagó. Afortunadamente, el dispositivo se cerró felizmente.
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