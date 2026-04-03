Avilés, escenario vivo de la Pasión: cientos de personas abarrotan las calles este Viernes Santo

Avilés es escenario vivo de la Pasión. Lo demuestran las cofradías, que estos días trabajan sin descanso, y también un público entregado que se cuenta por miles. Esta tarde la salida de la procesión del Santo Entierro ha sido un hervidero de locales y turistas que, al sol, escucharon el sermón del desenclavo a cargo de José Antonio González Montoto, rector de la Casa Sacerdotal de Oviedo. Recordó su paso por Avilés: “Un día de octubre del año 68 fui destinado a esta parroquia (San Nicolás) acompañado de Ángel Garralda. Recuerdo la misa para jóvenes, los sábados a la nueve de la tarde. Llegaron a asistir cerca de 800 chavales”, dijo.

“Hay personas que no creen en Dios porque piensan que no puede existir algo que permita las guerras, los desastres naturales, el sufrimiento de los inocentes. Dios no quiere que suframos, que haya guerras, pero respeta nuestra libertad y no quiere arrebatárnosla. ¿Por qué Dios ha permitido la muerte de su hijo inocente, como si fuera un criminal? Para decirnos que nuestras cruces, nuestro sufrimiento tiene un sentido (…). Si Dios murió por ti, eso quiere decir que está dispuesto a todo para que te levantes y vivas de una manera nueva (…)”, manifestó ante cientos de personas y decenas de cofrades que escuchaban sus palabras por megafonía.

EN IMÁGENES: el desenclavo y la procesión del Santo Entierro en Avilés / Mara Villamuza

En su discurso, Montoto hizo mención al Club LA NUEVA ESPAÑA, que días atrás acogió la presentación del libro del asturmexicano Paco Arango, director de cine y presidente de Fundación Aladina, que se dedicada a acompañar a niños y adolescentes enfermos de cáncer y a sus familias. La editorial Aguilar acaba de editar "Si no crees en Dios, te doy su teléfono", donde Paco Arango relata su "historia de fe y esperanza" y su experiencia de más de dos décadas cerca de estos pacientes oncológicos.

Momentos únicos

Tras el sermón del Desenclavo se celebró la procesión del Santo Entierro, que continúa en estos momentos. Esta procesión tiene varios momentos únicos. Por ejemplo: al paso de la urna, la Virgen es alzada ante su hijo al son del himno nacional. La procesión llega a su fin en Álvarez Acebal, donde los "sanjuaninos" protagonizaron la reverencia, consistente en el saludo que le realiza el apóstol San Juan al cristo yacente y a la Dolorosa en señal de respeto. Este es uno de los momentos que genera más expectación.

Noche sabuguera y Salve marinera

Por la noche está prevista la procesión de la Soledad, que partirá a las 21.30 horas de la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery. En la plaza del Carbayo se cantará la Salve Marinera y la Merced, la Salve Popular.