Avilés retumba durante 15 minutos con una espectacular y multitudinaria tamborrada
La Plaza de España de Avilés se convirtió en el epicentro de la tamborrada, con cientos de personas presenciando el estruendo de los tambores que simbolizan la muerte de Cristo
M. M.
En Avilés la llaman tamborrada, o tamborada. En Teruel a esta tradición allí centenaria la denominan la Rompida de la Hora. El rito, el mismo: decenas de tambores se tocan a la vez. El estruendo, ensordecedor, simboliza la muerte de Cristo en Viernes Santo. Avilés vibró durante 15 minutos desde que el reloj marcó el mediodía.
Los integrantes de cinco cofradías avilesinas, diferenciados únicamente por el color de sus sudaderas, hicieron estremecerse este mediodía a centenares de personas que se concentraron en la Plaza de España. Este evento nació en 2015 y años tras año gana seguidores. Los músicos, muchos adolescentes y también niños pequeños, hicieron sonar tambores y timbales mientras se movían por El Parche, este mediodía abarrotado de público.
En la tamborrada avilesina participan las siguientes cofradías: Jesús de la Esperanza, Jesusín de Galiana, el Beso de Judas, la Soledad y San Pedro.
Procesiones de Viernes Santo
Además, las cofradías del Santo Entierro y La Soledad recorren este viernes los cascos históricos de la villa y Sabugo y las Cofradías se reunirán de nuevo este sábado para celebrar la Resurrección de Cristo.
La ceremonia del Desenclavo comenzará a las 17.30 en la campa de San Nicolás y a continuación tendrá lugar la procesión del Santo Entierro, que sacará a las calles avilesinas siete pasos. A las 21.30 horas procesionará La Soledad.
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