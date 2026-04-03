La cofradía de la Virgen de la Soledad trae a la Semana Santa avilesina la esencia andaluza y luce con orgullo una nutrida presencia femenina

Mientras arrecia la polémica en la Semana Santa de Sagunto, por el veto a las mujeres a participar en las cofradías, en Avilés y en su Semana Santa de Avilés tiene hueco todo el mundo. Mientras en otros lugares y hermandades la presencia femenina se cuenta con los dedos de la mano, la de la Virgen de la Soledad presume de todo lo contrario. “Somos una cofradía más de mujeres que de hombres, te diría que somos el doble”, apunta Belén Fernández, que este año asume el puesto de hermana mayor. Para este ejercicio han conseguido superar los 450 cofrades, en gran parte por la nutrida presencia de jóvenes que tienen en sus filas. “Alguien tendrá que coger el testigo cuando nos jubilemos”, bromea la avilesina. Su cofradía es, además, una de las que más curiosidades reúne. Primero, porque es la única que “huye” de San Nicolás de Bari y tiene su centro neurálgico en la iglesia de Sabugo, en Santo Tomás de Cantorbery. Además, su paso tiene un marcado toque andaluz que estrenan este año, el único de Asturias de esas características.

“Tener a una virgen llama más a las mujeres que a los hombres”, apunta Fernández, quien destaca el trabajo que se está realizando de la mano de la parroquia para conseguir involucrar a más jóvenes. “Nuestro párroco, Neyo, tira mucho por la cofradía y eso se nota. Nos ayuda muchísimo y anima a los chavales, tanto de la confirmación como en el catecismo, a que se interesen por nosotros. Eso nos viene de lujo. Trabajamos codo con codo”, señala la hermana mayor.

Tras no poder salir por las calles del barrio de Sabugo el año pasado a cuenta de la lluvia, Fernández y el resto de la junta directiva de la cofradía solo pide que el tiempo les respete esta vez. “Este año procesionamos con dos pasos, la andilla, que estrenaremos este año para el Lignum Crucis, y el paso bajo palio de la Virgen de la Soledad. Como novedades, le hemos puesto nuevos arreglos florales, aunque mantenemos parte de los claveles que se han usado siempre”, explica la avilesina, quien reconoce estar muy pendiente de cuál es la previsión para este Viernes Santo. Su paso es uno de los más ornamentados de la Semana Santa avilesina. “Se hizo en los años 90. La cofradía quería dar un aire de renovación y se decidió encargar un paso al estilo andaluz, convirtiéndose en el único de Asturias de esas características. Va empujado, no portado, y sus candelabros y ornamentaciones son de plata”, cuenta David Sicilia, que forma parte de la junta directiva. Además, para aumentar ese toque andaluz, los cirios los traen todos los años desde Jaén. También cuenta, durante la procesión, con la compañía de la Policía Nacional y la banda de gastadores del Regimiento Príncipe. Ahora queda esperar que el tiempo respete para que todo salga a pedir de boca.

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Para la cofradía de la Virgen de la Soledad, una de las claves de futuro de la Semana Santa de Avilés pasa por luchar “contra la falta de compromiso y de relevo generacional”. “Nosotros, en cuanto a gente joven y compromiso, no tenemos queja: sacamos unos 120 cofrades, pero es algo que se está viendo en toda la sociedad”, detalla la hermana mayor, quien cnsidera que el crecimiento de su hermandad pasa por “seguir apostando por la colaboración con la parroquia”. “Intentamos estar presentes durante todo el año, no solo en Semana Santa. En el Corpus o en Navidad siempre colaboramos. Tiene que haber una unión entre las dos partes, no deja de ser nuestra casa”, sentencia.