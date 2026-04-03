La Semana Santa se despide con las procesiones del Santo Entierro y la Soledad

La Semana Santa se cierra este Viernes Santo con la tradicional tamborrada en la plaza de España, un acto que simboliza el recogimiento y anuncia uno de los días más intensos del calendario religioso.

Ya por la tarde, a las 17.30 horas, se celebrará la Procesión del Santo Entierro, uno de los actos centrales de la jornada, con todas las cofradías de la ciudad en la calle. Partirá de la parroquia de San Nicolás de Bari y recorrerá calles emblemáticas como San Francisco, la plaza de España, La Ferrería, La Muralla, la plaza de Pedro Menéndez y la plaza de la Merced, entre otros puntos destacados, antes de regresar al templo en un ambiente de solemnidad y respeto. Antes, José Antonio González Montoto, rector de la Casa Sacerdotal de Oviedo, será el protagonista del sermón del desenclavo en la campa de San Nicolás.

La jornada continuará a las 21.30 horas con la Procesión de la Soledad, que saldrá desde la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery. El recorrido incluirá enclaves como la plaza de la Merced, La Cámara, La Fruta y la plaza del Carbayo, donde se interpretarán la Salve Marinera y Estrella de los Mares, en uno de los momentos más emotivos de la noche. El cierre tendrá lugar nuevamente en la plaza de la Merced con la tradicional Salve Popular, muy seguida por el público.

Este sábado 4 de abril, a las 22.30 horas, se celebrará la Procesión de la Resurrección, que reunirá a las cofradías en la plaza de la Merced para escenificar el Encuentro del Resucitado con la Virgen María y San Pedro. Posteriormente, la comitiva avanzará por La Cámara y San Bernardo hasta la plaza de Camposagrado, donde tendrá lugar la ceremonia final.

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Estos actos consolidan una Semana Santa de gran tradición, valor cultural y atractivo turístico, que cada año congrega a numerosos asistentes.