Los socios de gobierno del PSOE de Avilés ven "lento" el proyecto de Sepides para la venta del suelo de Baterías: "Esperábamos más diligencia"

Sepides se ha marcado como plazo cerrar la venta del suelo de baterías este otoño. Para IU, en el gobierno municipal, y para los grupos de la oposición de Avilés -PP, Podemos y Vox- el proceso es “lento”. También esta bancada lo presenta como “opaco”.

IU: "Todo Avilés está expectante por una resolución favorable"

Juan José Fernández, coordinador de IU en Avilés, valora por su parte “muy positivamente” que se avance en el proceso de venta de los terrenos excedentes de baterías. “Nos parece bien e interesante que haya interés económico y empresarial en esos terrenos, unos terrenos que son estratégicos para el desarrollo de Avilés. Ya habíamos manifestado en anteriores ocasiones la simpatía con la que veíamos el proyecto del Puerto de Avilés”, sentencia. Para IU esos suelos deben ir de la mano de nueva actividad económica, empleo estable y de calidad: “Lo que nosotros no apoyaríamos nunca sería que se utilizase como unos terrenos de almacenamiento logístico”.

A juicio de Fernández, el proceso, no obstante, se ha desarrollado “de forma más lenta de lo que nos hubiera gustado”. “Esperábamos más diligencia por parte de Sepides. Pero bueno, ya dijimos que nos parecía interesante la apertura de un proceso de manifestación de interés sobre el tema de los terrenos. Yo creo que todo Avilés está expectante de que haya una resolución favorable para los intereses de la ciudad”, concluye.

PP: "Es inaceptable que esta operación vaya por la puerta de atrás"

El PP, en boca de Esther Llamazares, portavoz municipal, es más crítico con el proyecto de Sepides para el suelo de baterías de coque. “Es inaceptable que una operación de esta envergadura se esté planteando en estos términos y prácticamente por la puerta de atrás”, afirma la popular. “Estamos ante un cambio de modelo, tanto del Puerto de Avilés como de la propia ciudad, y no se puede abordar sin datos, sin estudios y sin un debate político riguroso, limitándose a trasladarlo a través de notas de prensa. Del Puerto de Avilés sabemos que necesita más espacio, y eso es razonable. Lo que no se ha aclarado es si esa necesidad justifica triplicar su superficie operativa de una sola vez. Porque eso no es una ampliación, es un cambio de escala que afecta directamente al futuro del puerto y, por supuesto, al modelo de ciudad”, sentencia.

Llamazares se pregunta, en concreto: “¿Existe capacidad real para multiplicar los tráficos en la misma proporción? Porque más suelo no implica automáticamente más actividad”. Al tiempo lamenta que la empresa pública Sepides “siga sin ofrecer una explicación clara”: “Se ha hablado reiteradamente de manifestaciones de interés, pero hay una cuestión fundamental que sigue sin aclararse: cuál ha sido la gestión de este proyecto durante estos años, qué plazos se comprometieron y por qué no se han cumplido”.

Ante esta situación, juzga Llamazares, lo que empieza a percibirse es una salida demasiado conveniente: “Que el Puerto de Avilés, con capacidad económica, asuma la totalidad del suelo y resuelva las consecuencias de una gestión que no ha estado a la altura. Y conviene aclararlo: esta no es una prioridad compartida. Desde el Partido Popular no vamos a respaldar ni a blanquear decisiones que no estén justificadas técnica y estratégicamente”.

Vox: "El compromiso era descontaminar, urbanizar y vender, no este gol a Avilés"

Arancha Martínez Riola, de Vox, coincide. “La única manifestación de intereses es la del Puerto de Avilés, y nosotros estamos en contra de que el puerto se haga con este suelo, porque no es promotor empresarial, sino que se tiene que dedicar a lo que se tiene que dedicar. Tampoco entendemos cómo afrontaría esos 20 millones de gastos para la urbanización y descontaminación del suelo, más aún cuando el puerto tiene obras de mayor calado como los dragados”, asegura Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Avilés.

Va más allá en su crítica: “Sepides está tratando este tema con total opacidad. Esto se iba a vender una vez estuviera descontaminado. Ahora se ha dado la vuelta al calcetín y pretenden venderlo en bloque al Puerto de Avilés para cerrar el chiringuito. Detrás de esta operación lo que pretenden es maquillar la manifiesta incompetencia en lo que deberían haber hecho, que es la descontaminación y la urbanización de los suelos”.

Riola reiteró: “Porque ese era el compromiso, descontaminar, urbanizar y vender las parcelas una y una y no la chambonada o el gol que nos quieren meter ahora a los avilesinos”.

Podemos: "Pedimos transparencia y agilidad en el proceso, que avanza lento"

David García, de Podemos, califica, por su parte, de “opaco” el proceso que lidera Sepides. “Desde que se demolieron las baterías en 2023, hace casi tres años, no ha habido prácticamente avances, algo lamentable tratándose de un suelo industrial de vital importancia para el desarrollo industrial de Avilés”.

Por otro lado, las noticias sobre posibles compradores “son contradictorias”. Menciona García al Puerto de Avilés, interesado en los terrenos, Indra… “Tan pronto se dice que hay muchos interesados como que no hay ninguno. En definitiva, mucho ruido y pocas nuevas”, asegura el portavoz de la formación morada.

Sepides confirma en este extremo que ha habido ofertas por la parcela, 33 hectáreas de suelo industrial, pero no dice de quién“por tratarse de una cuestión "confidencial”, tal como explicitaron en las bases de la última consulta pública. “Desde Podemos pedimos transparencia y agilidad en el proceso, que avanza lento. Y que los esfuerzos se centren en la captación de empresa para generar empleo y fijar población”.