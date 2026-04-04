"Es el reconocimiento a muchos años de trabajo, estoy súper orgullosa". Hace más de quince años Sonsoles Hevia descubrió la que, a día de hoy, es su gran pasión. "En 2010 vi por primera vez un pastor australiano y me enamoré de la raza", confiesa la arenesca. Desde ese momento decidió empezar a criar esta raza de perros, lo que le ha llevado a lo más alto. Vecina de La Arena, sus compañeros de profesión la han nombrado "Mejor Criadora de España", un premio a su extensa y exitosa carrera. "Que los que te den este reconocimiento sean mis compañeros del gremio hace que sea más especial", asegura. Entre sus logros durante su carrera destaca conseguir que uno de sus perros, ‘Jagger’, consiguiese coronarse como campeón del Mundo y de Europa en el año 2022 en Madrid y París.

La Arena, cuna de la élite de los pastores australianos

"Desde pequeña siempre quise tener un perro en casa, pero mis padres nunca me dejaron", cuenta Hevia sobre sus inicios. Su pasión empezó en 2010, pero no fue hasta cuatro años después cuando decidió dar el paso y tuvo en casa a su primera camada. "Ahora tengo varias hembras para la crianza. A los seis años se suelen retirar, cada una suele dar unas tres camadas. Luego, de entre esas camadas vas seleccionando los mejores cachorros", cuenta la vecina arenesca, que destaca el trabajo de selección que conlleva este tipo de especialidad. "La clave está en ir mejorando la raza que te gusta. Yo he traído perros de Estados Unidos y he importando semen, para poco a poco ir mejorando", asegura la vecina de La Arena.

Fruto de ese trabajo llegaron los primeros éxitos. "Tengo una perra que es la mejor de todas las razas, no solo de pastores australianos. Además, llegué a tener un campeón del mundo, algo de lo que estoy muy orgullosa", revela. Hevia es responsable de operaciones de la zona norte de una multinacional, lo que convierte la crianza de perros en un hobby y le da una visión de dicho mundo diferente a la que pueda tener alguien para el que la crianza sea su profesión. "Al no vivir de esto puedo ver las cosas de manera muy diferente", asegura.

Noticias relacionadas

Ahora, tras recibir el premio a Mejor Criadora de España, la sotobarquense ya tiene un nuevo reto por delante: el campeonato del mundo que se disputa este verano en Bolonia (Italia). "Me gusta estar en el mayor número de pruebas posible, para ver cómo va todo y poder seguir mejorando", afirma Hevia. La de La Arena quiere seguir pisando fuerte en el mundo de la crianza de perros.