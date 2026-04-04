Cuatro alumnos de la Universidad de Oviedo estudiarán en la Flagler College (EE UU) gracias a un acuerdo con ADN de Avilés

Cuatro estudiantes asturianos de distintas ramas de conocimiento de la Universidad de Oviedo -tres mujeres y un hombre, en concreto- se formarán el próximo curso en la Flagler College de San Agustín de la Florida. Esto es gracias a un convenio de movilidad firmado hace un año que permitirá el intercambio de estudiantes y de personal docente e investigador y personal técnico, de gestión, de administración y servicios. Asturias recibirá, a su vez, un alumno americano. Lo avanzó este sábado Cristina Valdés, delegada del rector para el Real Colegio Complutense en Harvard y para América del Norte, de la Universidad de Oviedo, en el acto de bienvenida de una delegación americana a la ciudad con motivo de las fiestas de Pascua.

“Se presentaron más de veinte personas para cuatro plazas. La convocatoria fue un éxito rotundo”, señaló, y agregó: “Nosotros tenemos mucho interés en que la Universidad juegue este papel de vínculo a través del conocimiento entre Avilés y San Agustín de la Florida y que tenga papel protagonista, universal y de transvase de cultura”.

Reunión con el rector

Avanzó Valdés que el próximo miércoles la delegación americana se reunirá con el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde Menéndez. El grupo, además de participar en reuniones de trabajo, realizará distintas actividades en los próximos días con un fin: “Explorar vías de colaboración y trabajo conjunto”. Los americanos visitarán Cabo Vidio, Cudillero, el Acuario de Gijón con la mirada puesta en proyectos científicos, de sostenibilidad, conservación, biología marina…

Por la izquierda, Rodríguez Vega (Puerto de Avilés), Esther Llamazares (PP), Yolanda Alonso (Cultura), Blonder, Monteserín, Reuben Franklin (Assistant City Manager), David García (Podemos) y Cristina Valdés ante el cuadro "Corazones inquietos". / Mara Villamuza

La vicealcaldesa de San Agustín de la Florida, Barbara Blonder, agradeció la “bienvenida tan cálida”. “Esta es mi primera vez en España y ya me he enamorado de Avilés”, confesó Bárbara, que calificó la ciudad de “increíble”. La delegación de San Agustín, ciudad hermanada con Avilés, que asiste a las Fiestas de El Bollo está integrada, además de por Barbara Blonder, por Reuben Franklin, Assistant City Manager (adjunto a la gerencia municipal) y Melissa Wissel, directora de comunicación.

Ceremonia el 12 de junio en Avilés

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, que hizo las veces de anfitriona en un acto celebrado en el salón de recepciones, agradeció por su parte la visita institucional. Valoró el acuerdo entre la Universidad de Oviedo y la Flager College. Destacó, a su vez, que la Fundación Consejo España-Estados Unidos ha seleccionado a la ciudad de San Agustín como ganadora del XI premio "Bernardo de Gálvez" en reconocimiento a su importancia histórica y su papel en la preservación del legado compartido entre España y Estados Unidos. La ceremonia de entrega de premios está prevista para el 12 de junio en Avilés, y contará con la presencia de la alcaldesa Nancy Sikes-Kline y otras autoridades de España y Florida, así como representantes invitados de instituciones involucradas en la cooperación bilateral.

De regalo: una montera picona

Antes de eso, a la delegación americana le espera la fiesta de Pascua, desfiles de carrozas, Comida en la Calle. Este sábado se llevaron una bolsa de regalo institucional con un mantecado de Avilés, para ir mentiéndose en harina fesitva. Blonder también se llevó un presente muy especial que no dudó en probarse: una montera picona. Por su parte, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, recibió un cuadro. Precisamente ante el cuadro "Corazones inquietos", de la artista Lisa O’Neil, regalado por la ciudad americana a los avilesinos, y que luce en el salón de Plenos del Ayuntamiento, posó la delegación. En la recepción ademas de concejales del Ayuntamiento de Avilés participaron representantes de distintos colectivos que rinden tributo a la figura de Pedro Menéndez, fundador de la ciudad americana, y miman el hermanamiento entre Avilés y San Agustín.

Luego la delegación visitó este sábado a mediodía la Feria de cerámica ya instalada en Álvarez Acebal con el eco de las gaitas de banda sonora.