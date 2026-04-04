Diez talleres de toda España convierten Avilés en escaparate de la alfarería tradicional con motivo de las fiestas del Bollo

Desde elementos de uso cotidiano en el ajuar de los hogares hasta elementos meramente decorativos se pueden encontrar en la XV Feria de Alfarería Tradicional "El Bollo". En total, 10 talleres de toda España se reúnen en la plaza Domingo Álvarez Acebal durante el fin de semana del 4 al 6 de abril en lo que es "un gran escaparate para poder mostrar nuestro buen hacer, vender un poquito y encontrarnos con buenos amigos y compañeros a lo largo de los años", cuenta Luis Alfonso Fernández, de la alfarería El Puntas, de Albox, en Almería.

Su negocio ha viajado de una punta de España a otra para esta ya tradicional feria desde la primera edición en 2011. Luis Alfonso Fernández viene de 2016, "pero mi hermano mayor, que ya está jubilado, vino aquí desde el principio", pues "el buen tiempo que hace y que esté enmarcada dentro de la fiesta de 'El Bollo' es una excelente excusa para venir año tras año", asegura.

Y es que este año "el tiempo parece ser que nos va a respetar, no como el año pasado que nos hizo muy malo", explica Pedro Góngora, que viene desde Úbeda, en Jaén. Su trabajo es tradicional de su ciudad, que se caracteriza por el color verde, "aunque también las hago de otros colores, como azul, para variar un poco y entrar en otro abanico de gustos", admite. Además de que "mantenemos formas clásicas mezcladas con un poco de innovación. Si todo evoluciona, nosotros no nos vamos a quedar atrás", añade Fernández haciendo referencia a los distintos motivos que decoran los elementos que "hasta mi nieta ha pintado".

"Aunque no sepamos como van a ir las ventas, porque todo puede cambiar de un día para otro, es una realidad que siempre nos han tratado muy bien, estamos muy bien atendidos y somos reconocidos en una feria que ya la gente espera, debido a que ya está tan consolidada que nos cogen con ganas", apunta Góngora. De acuerdo está Mari Carmen Noval, de la alfarería Oleira Do Batán en Tioira, Orense, pues "por aquí siempre hay mucha gente a pesar del mal tiempo y podemos enseñar lo que es la artesanía a la gente, que la conozcan y la valoren".

Gente visitando la Feria de Alfarería Tradicional "El Bollo" de Avilés. / Mara Villamuza / LNE

La cerámica de Puente del Arzobispo y Talavera de la Reina, en Toledo, es patrimonio de la humanidad "y la mayoría de la gente lo desconoce", afirma Marcial Carrasco, de cerámica Abad, en Puente del Arzobispo. Es tan solo el segundo año en el que participan "y con todo lo que llovió en 2025, fue muy bien. Este año que nos acompaña el tiempo, creemos que irá incluso mejor". "Somos pocos los artesanos que quedamos, nuestro producto cada vez llama menos la atención. Pero este tipo de ferias dan cabida al género que creamos y nos ayuda a seguir adelante a aquellos que vivimos de ello, nos ayuda mucho a mantenernos", detalla Carrasco, pues darse a conocer por toda España les compensa aunque tengan que viajar kilómetros de un lado a otro del país.

En comparación al año pasado, la Feria de Alfarería Tradicional durará tres días en vez de dos, y el horario es de 12.00 a 21.00 horas el sábado y el domingo y de 10.00 a 20.00 horas el lunes. Se trata de la única feria en España con estas características y pone en valor el trabajo de todos los alfareros y alfareras que "adquirimos las técnicas de nuestros antepasados, que han ido pasando de generación en generación y que se convierten en productos de calidad hechos con tierra de nuestro pueblo", detalla Carrasco.

Una visita hermana

Las gaitas amenizaron la visita de la vicealcaldesa de San Agustín de la Florida, Barbara Blonder, por la XV Feria de Alfarería Tradicional. Llegó por primera vez a España para conocer a su ciudad hermanada y sus fiestas de El Bollo. "Estoy muy contenta y quiero seguir explorando cada lugar de Avilés. Además, me han sorprendido las procesiones de Semana Santa, están muy interesantes", manifiesta: "Vinimos para poder conocer nueva cultura".

Junto a la vicealcaldesa, pasearon por cada puesto de los artesanos el adjunto a la gerencia municipal de San Agustín de la Florida, Reuben Franklin y su directora de comunicación, Melissa Wissel, a quien le agradece "todo el trabajo de comunicación con Avilés para poder mantener vivo el vínculo entre las dos ciudades, que es muy importante por todos los años de conexión que nos preceden".

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Asimismo, poder participar en las fiestas de El Bollo les hace sentir "muy honrados", ya que días atrás también celebraron su propia Comida en la Calle que fue "muy bien acogida por todos los vecinos de nuestra ciudad".