La Factoría Cultural de Avilés abre inscripciones para un curso de técnicas textiles tradicionales hasta el 10 de abril
Con 12 plazas disponibles, se centrará en el aprendizaje de telar, macramé y red, y combinará la técnica con la práctica del 'upcycling' para fomentar la sostenibilidad
M. O.
Ya están abiertas las inscripciones para el curso "Técnicas Tradicionales De Hilo Y Nudo: Telar, Macramé Y Red, con Enfoque en Upcycling" de la Factoría Cultural de Avilés hasta el próximo 10 de abril. Se centra en el aprendizaje de técnicas como telar, macramé y red valorando su transmisión cultural y su potencial expresivo. Además, busca visibilizar, reconocer y difundir el legado de mujeres destacadas en el ámbito de las artes textiles y rederas, educación popular y acción comunitaria.
El curso se desarrollará del 24 de abril al 10 de junio todos los lunes, miércoles y viernes de 9.30 a 13.30 horas y en total se ofertan 12 plazas. Los interesados pueden inscribirse en el mismo edificio de la Factoría Cultural. Asimismo, se incorpora el "upcycling" como una práctica creativa y ecológica, promoviendo la reutilización de materiales textiles.
El objetivo es reconocer el valor de los oficios textiles, como herramientas de autonomía, identidad y desarrollo personal. De esta forma, no solo se enriquece el aprendizaje técnico y creativo, sino que también se contribuye a una cultura de equidad, reconocimiento y justicia social desde el arte y la educación.
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