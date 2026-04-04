Germán Guardado, responsable del único llagar de Avilés: "Experiencia y tiempo son fundamentales para mejorar en la industria sidrera"

Germán Guardado está al frente del llagar Germán, cuya historia comenzó a principios de los 90 en el barrio de Villalegre, en Avilés. Fue en 1995 cuando su padre, Salvador Guardado, decidió comprar todo lo necesario para hacer su propia sidra en grandes cantidades. Esta Semana Santa recogieron el galardón a la Mejor Sidra Moza del 16.º Primer Sidre l’Añu en Gijón, siendo el primer premio que es concedido a este pequeño llagar de tradición familiar.

-¿Cómo comenzó la historia del Llagar Germán?

-Empezó mi padre, que tenía el chigre y allá por el 95 hizo la marca un poco más oficial, más grande. Aunque fue alrededor de 1990 cuando empezó a hacer sidra para vender él mismo, ya que le gustaba mucho visitar y probar otros llagares. Empezó a hacerla solo para el chigre y ya después, seguimos nosotros y poco a poco empezamos a repartir nuestro producto para otros establecimientos.

-¿Cómo fue ese crecimiento?

-Al principio lento y, después, surgió todo un poco más de golpe. Sobre todo, ocurrió cuando mi padre se decidió a comprar toneles y un llagar industrial grande y de toneladas. De ahí hasta casi al tamaño que tenemos ahora, porque después se pusieron solo un par de toneles más.

-Sigue siendo un llagar pequeño, ¿verdad?

-Sí, tenemos una capacidad de unos 100.000 litros, más o menos.

-¿Qué diferencia a su sidra de las demás de la región?

-Mucha de la manzana que usamos es nuestra, directamente de nuestras pumaradas, y siempre de aquí. Intentamos tener nuestras pumaradas con la vecería cambiada. El año que no hay manzana suficiente en Asturias, lo cubrimos con nuestra manzana. El año que sí hay, compramos todo aquí.

-¿Cómo se siente haber ganado el premio a la mejor sidra en la Primer Sidre l’Añu ?

-Para nosotros, siendo un llagar pequeño, la verdad es que es una alegría muy grande. Es el primer premio que recibimos en general, nunca habíamos ganado nada. Habíamos estado en la final alguna vez. Hay un reconocimiento a que algo hacemos bien, y poco a poco vamos mejorando. Esperamos poder seguir así mejorando, y siendo todo lo mejor que se pueda.

-¿Cree que tras recibir el premio cambiará la percepción de la sidra?

-Espero que, por lo menos, sirva para darnos un poco más a conocer. Nosotros hacemos honor a nuestro lema de seguir sin anunciarse, no nos publicitamos mucho y no nos conoce mucha gente. Sobre todo, que sirva para que sepan más de nosotros toda la gente de Avilés. Somos un llagar que ha pasado de generación en generación manteniendo la tradición como parte de nuestra identidad. La sidra siempre ha sido algo imprescindible en nuestras vidas en Asturias, sobre todo en las zonas rurales, y todos los niños asturianos hemos crecido alrededor de su cultura.

-¿Qué importancia tiene este reconocimiento para poder seguir innovando en la industria?

-Este tipo de reconocimientos siempre nos empuja a seguir intentando hacer un producto de mayor calidad. Nos alienta a buscar nuevas formas de, poco a poco, ir haciéndolo mejor. Algo que también es posible gracias a los avances técnicos, que son muchos comparados con lo que había antiguamente. Pero es importante saber que todo depende mucho de la experiencia y del tiempo, que son cosas muy importantes también para poder seguir aprendiendo y mejorando con el paso del tiempo.

-¿Qué significa para ustedes ser el único llagar en Avilés?

Noticias relacionadas

-A nosotros no nos aporta mucho, porque la competencia está en toda la región, ya que toda Asturias está al lado. Pero nosotros le damos a Avilés un poco de nuestra cultura sidrera y mantenemos la tradición sidrera asturiana viva en nuestra zona.