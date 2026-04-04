Llamazares (PP) anuncia que solicitarán la comparecencia del ministro de Industria ante la "opacidad" del Ayuntamiento sobre el interés del Puerto de Avilés para adquirir el suelo de Baterías

La diputada nacional del Partido Popular y portavoz del grupo municipal en Avilés, Esther Llamazares, advierte de la falta de transparencia por parte del Ayuntamiento sobre el "posible interés del Puerto de Avilés en adquirir el suelo denominado 'plan de baterías'" y alerta de que, en caso de que el terreno pase a manos del puerto, "quedaría condicionado a la legislación portuaria y orientado exclusivamente a actividades logísticas vinculadas al tráfico marítimo". Por eso, ha anunciado que, desde el grupo parlamentario, "se impulsarán iniciativas en el Congreso de los Diputados, solicitando la comparecencia del ministro de Industria, Jordi Hereu, para que explique qué se está haciendo y cuáles son las verdaderas intenciones respecto al desarrollo de este suelo".

Llamazares asegura que se trata de una operación "arriesgada y que parece avanzar", pero que es "muy opaca", señalando que la propuesta inicial planteada por Sepides para su desarrollo "no tiene nada que ver con el escenario actual". La portavoz lamenta que "desde las promesas realizadas en 2020, se hayan ido modificando constantemente los escenarios sin ofrecer explicaciones claras. No sabemos cuál será el futuro inmediato de la industria en nuestra ciudad".

Afirma que el crecimiento del puerto depende de "cuestiones clave" como el aumento del calado y la resolución de sus limitaciones estructurales, aspectos claves que considera "prioritarios antes de asumir nuevas operaciones de gran envergadura". El cambio de modelo que implicaría la asunción total del suelo de baterías por parte del puerto no les convence, pues supondría a su juicio "transformar profundamente el modelo de desarrollo previsto, limitando el tipo de empresas que podrían instalarse a aquellas directamente vinculadas al tráfico portuario", lo que "cambia el modelo de ciudad, el modelo industrial y el futuro de Avilés", apunta.

Asimismo, recuerda que "Sepides depende del ministerio de Jordi Hereu desde 2024 y que su misión es velar por los intereses de la industria, especialmente de la pequeña y mediana empresa". De la misma manera, pedirán la comparecencia de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, para abordar la situación del Puerto en cuanto al problema de los dragados, "ligado a una autorización que caducaba en 2025 y cuya continuidad genera incertidumbre", explica.

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Esther Llamazares exige actuar con "responsabilidad y transparencia" ante un proyecto que "comenzó en 2020 y que debería haberse comercializado su suelo en 2022", buscando "decisiones que respondan al interés general de la ciudad y su tejido industrial".