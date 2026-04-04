Once buques desviados a Gijón y pérdidas millonarias: el impacto de la huelga de estiba en Avilés

La huelga de la estiba en el Puerto de Avilés suma hoy 39 jornadas de paros. Desde su inicio el 16 de febrero se ha dejado notar de manera significativa con efectos directamente derivados del conflicto que repercuten en el normal desarrollo de las operativas en los muelles, en el acceso y tiempo de permanencia de los buques en el Puerto, o en el ritmo de trabajo de las tareas de embarque y desembarque. Según informa el jefe de la División de Operaciones Portuarias de la APA, Juan Pantiga, “la incidencia en los tráficos y operaciones portuarias se refleja hasta el momento en 11 buques que han sido desviados al Puerto de Gijón, con 74.724 toneladas en sus bodegas tanto de graneles sólidos como de mercancías generales, fundamentalmente lingotes de zinc, chapas de acero, brea, bauxita, magnesita y carbón”.

La incidencia en términos económicos no es menor. Los paros han provocado hasta el momento 184.000 euros de pérdida de ingresos para la Autoridad Portuaria, cantidad a la que hay que sumar 90.000 euros más en el caso de las empresas prestadoras de servicios de remolque, amarre y practicaje.Además, el conflicto está provocando impactos indirectos que afectan de lleno a la actividad de las empresas que utilizan el Puerto de Avilés para el embarque de sus mercancías o el desembarque de materias primas. Entre estos efectos destacan retrasos en la entrega de pedidos, demoras en la recepción de materias primas o mercancías necesarias para los ciclos productivos, y alteraciones en la planificación industrial y logística.

Según explica el jefe del Área de Operaciones de la APA, Manuel Echeverrría, “cuantificar económicamente con precisión este conjunto de impactos es difícil pero no es descabellado pensar que la cifra total supera el millón de euros para el conjunto de empresas afectadas. Nosotros como Autoridad Portuaria acumulamos pérdidas de más de 184.000 euros, pero esto no es nada en comparación con nuestros clientes, que son la parte más débil de la cadena porque se trata como un conflicto que poco o nada tiene que ver con ellos, que poco o nada pueden hacer para solventar y que están padeciendo. Como decía, calculamos que llevan incurridas en unas pérdidas de más de un millón de euros y en el momento en el que estamos -posiblemente nunca lo es- es más de lo que muchos puedan asumir. Tenemos esperanza en que esto acabe pronto, que acabe bien pero que acabe ya porque esto no es no es sostenible”.

Desde el inicio de la huelga, el presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés (APA), Santiago Rodríguez Vega, ha mantenido varias reuniones y contactos con empresas estibadoras y representantes de los trabajadores instando a la resolución del conflicto, sin perder de vista que, en todo momento, ha estado asegurada la integración del conjunto de trabajadores del CPE en las empresas consignatarias sin pérdida de derechos.