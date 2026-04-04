Respetuosa y multitudinaria procesión de la Soledad en Avilés

En silencio, con el rostro desencajado de la madre que ha perdido al hijo, con el paso firme del que avanza en busca de refugio en los brazos de un ser querido, y rodeada del afecto y cariño de decenas de cofrades, de riguroso luto. Asi avanzó anoche la Virgen de la Soledad en la procesion nocturna del Viernes Santo en Avilés que tambien lleva el nombre de la Soledad y que regresó a las calles de Sabugo tras el parón por la lluvia del año pasado.

En la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery también esperaba una de las grandes novedades de este año, el paso de Lignum Crucis de la actual cofradía, que tiene su origen en la hermandad que existía en el barrio marinero de Sabugo en el siglo XVII. Aquellos cofrades salieron por primera vez a la calle el Viernes Santo de 1685, habiéndose acordado que habían de llevar la imagen de la Soledad y "cuatro túnicas, con la mayor decencia posible, acordándose también que el mayordomo comprara una trompeta". Esta cofradía pervivió hasta el año 1773, fecha en que acaba el libro de la Real Cofradía, que figura en el Archivo Parroquial de Santo Tomás, pero existen razones para suponer que siguió existiendo. De hecho, y en base a ello, se funda en 1953 la hoy conocida como Real Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y de la Santa Vera Cruz, custodios de la valiosa reliquia de la Santa Cruz "Lignum Crucis", que fueron a recoger a Santo Toribio de Liébana, y que, merced a las instancias del obispo Lauzirica y Torralba consiguieron que la reliquia esté en la parroquia de Santo Tomás. Contaba la Cofradía en esta época con 327 miembros, 77 hombres y 250 mujeres pues esa es otra de sus señas de identidad. Hoy son más de 400 miembros.

Y este viernes, esa reliquia del "Lignum Crucis" abrió el paso de la procesión, a hombros de los integrantes de la Cofradía, y escoltada por la Escuadra de Gastadores del regimiento Príncipe de Cabo Noval. Tras ellos, y bajo palio, avanzaba Nuestra Señora de la Soledad, escoltada por el Cuerpo Nacional de Policía, que acompañan a la Virgen desde 2010.

Ese paso, realizado por el imaginero Juan García Talents en 1956, incorporaba este año nuevos arreglos florales, en forma de bouquets con tonos salmón, para dar un toque más contemporáneo al conjunto.

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La banda de tambores de la cofradía acompañó el paso por el barrio de Sabugo, que se volcó con su virgen por sus estrechas calles hasta la plaza del Carbayo, donde tuvo lugar uno de los momentos más emocionantes de la noche, cuando le cantaron la Salve Marinera, poniendo así un gran broche de oro para la Semana Santa de Avilés, a falta ya sólo de la procesión de Resurrección este sábado noche.