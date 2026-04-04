La Semana Santa de Avilés supera todas las expectativas: "Nadie se esperaba esta afluencia de gente", subrayan las cofradías de un puente festivo en el que los bares se quedaron "sin existencias"

"Nadie se esperaba esta afluencia de gente, nos hemos visto desbordados". Carlos Fernández Mora, presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Avilés, no sale de su asombro tras comprobar, de primera mano, el impacto que ha generado esta semana de pasión en la ciudad y las jornadas festivas desde el jueves hasta este mismo sábado. Bajo su punto de vista, las claves que explican este fenómeno, que ha conseguido llenar todas las calles, pasan por "el buen tiempo, que hace que la gente se anime más, y la exposición mediática". "Estamos viendo a gente de fuera de España que comparte contenido de lo que hacemos aquí. Ya hemos superado el ámbito nacional", asegura.

"Estamos súper contentos, pensando ya en el año que viene", confiesa Mora, quien dice estar trabajando para "dar un impulso más" a la programación de la Semana Santa de la villa. El presidente de la Junta de Cofradías destaca, como el día de mayor afluencia de público, el Miércoles Santo y, sobre todo, la procesión de la cofradía de San Juan Evangelista. "Es por la que llama para preguntar todo el mundo, genera mucho interés entre los turistas", apunta. Como curiosidad, añade, este año ha notado que "incluso en las calles donde, tradicionalmente, suele haber menos afluencia de público han tenido mucho movimiento". "En los negocios del entorno de San Nicolás de Bari nos dicen que han agotado existencias. La respuesta por parte del público ha sido masiva", sentencia.

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Eso sí, Mora señala que, a pesar del éxito de esta edición, todavía hay alguna asignatura pendiente. "Tenemos que pensar en si será necesario contratar vallas, por ejemplo. Hubo puntos donde la afluencia de gente hizo que fuese difícil de controlar todo", incide. Con ello el foco sigue estando en conseguir que la Semana Santa avilesina tenga el sello de Fiesta de Interés Turístico Nacional. "Uno de los requisitos que nos piden es tener trascendencia a nivel nacional, algo que estamos cumpliendo. Seguiremos mejorando hasta conseguirlo", asegura el avilesino.