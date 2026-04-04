En las "tripas" del San Agustín, donde trabajan soldadores, mecánicos, modistas y almaceneros: "Un hospital no es solo personal sanitario que atiende, cura y cuida"

David Fernández está soldando en uno de los talleres que el San Agustín tiene en el sótano, al final de un túnel de medio kilómetro entre tétrico y "almacenoso": son las "tripas" del hospital de Avilés. "Un hospital no es solamente personal sanitario que atiende, cura y cuida. Hay personal de mantenimiento, personal de gestión", apunta el jefe de Servicios Generales del San Agustín, Javier David Fernández.

El soldador retoma la tarea y se arma con la pistola de soldadura justo después de haber pasado por delante del objetivo del fotógrafo que ilustra este reportaje: en la sala de calderas de la antigua residencia acaba de estar él y también ocho electricistas, siete mecánicos, dos fontaneros, un carpintero, un albañil, un peón, "todos ellos mandados por dos jefes de grupo". Se llaman Javier Díaz y Agustín Fernández.

Susana Martínez, que es la jefa de Ingeniería y Mantenimiento del hospital avilesino, es la que hace los honores: todos estos que la acompañan consiguen que el Hospital funcione cada día desde hace cincuenta años, que son los que cumple la residencia avilesina desde que empezó a echar humo y los avilesinos a curarse sin coger el coche para perderse por la capital.

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Las cinco décadas que hace de todo esto ahora tienen premio: se han mejorado los accesos, ampliado los servicios y descubierto qué hay entre cajas, cuando el telón se abre para pacientes, familiares y sanitarios.

Tipos como los de la sala de calderas, pero también los de cocina, los de lencería, los del almacén de recepción de pedidos, son los que convierten en normales los días anormales en la cama hospitalosa.

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Javier David Fernández se presenta como jefe de Servicios Generales: "En realidad, soy el responsable de Hostelería, Logística, Orden Interno y Seguridad" , apostilla. "Aparte de la gente que trabaja directamente para el Hospital, están las contratas", apunta.

Así que con Fernández trabajan unas trece personas en el departamento de lencería –lavandería está externalizado–: son las que distribuyen la ropa que llega, las que la arreglan –tienen tres remachadoras asomadas a la ventana del primer semisótano: "las tripas" del Hospital no están a la vista de todos.

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Mediterráneo es la contrata encargada de cocinar: para los profesionales del Hospital, para la cafetería externa y, sobremanera, para los pacientes. Ahora han metido un montón de repollos en el agua. La cocina, en los bajos del Hospital, es enorme. La dirige Borja Martín. Con camisola marrón. Fernández explica que es "el médico el que le pauta a cada enfermo qué tipo de dieta le corresponde". Eso lo llevan los dietistas, que trabajan en la cocina del segundo sótano –tiene entrada por la calle, por eso es por lo que se ven las cajas listas para meter en las neveras–.

Transporte

Los de transportes son los que se encargan de "recoger en los centros de salud muestras que luego se analizan" en el San Agustín. "O llevar una mesa a cualquier consulta", apunta Fernández. O aparcar en el túnel que une el ala principal del San Agustín con los talleres: medio kilómetro de misterio y muebles que esperan las manos de los carpinteros.

Administración

Para llegar a la sala de reuniones del área III hay que pasar por el departamento de nóminas. "Sin ellos, claro, tampoco hay hospital", bromean los jefes de departamento que ha reunido Asun Artime, la directora económica de la zona avilesina.

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"Aparte de nóminas, está citaciones, personal auxiliar", cuenta Artime. "Detrás de todo el personal sanitario, que es lo más visible, hay un conglomerado de personal que da un apoyo o servicio para que pueda funcionar la organización. Un servicio de nóminas es imprescindible. Pero un servicio de citaciones también, porque es el primer contacto que tiene el usuario", aclara Artime.

Susana Martínez atiende el móvil. Y, justo en ese momento, también lo hace Javier David Fernández. "Este es su día a día", aclara Asun Artime. Martínez negocia con los jefes de grupo. "Los reúne en calderas", apunta. Mientras, José Ángel García –lo llaman Pepe– organiza a los suyos en suministros (19 administrativos y 9 celadores pendientes de todo: "desde medicaciones a folios y bolígrafos", apostilla).

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El túnel

Las tripas del San Agustín tienen forma de ese túnel de viento, de ese que tiene al final el taller en el que David Fernández trabaja con su pistola de soldadura. "Son 25 personas en Mantenimiento: 24 horas, 365 días al año. Siempre trabajamos: mañana, tarde y noche". Para que el Hospital lo siga siendo y no se produzca ninguna falla.