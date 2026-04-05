Alexsinos, el influencer de Versalles que leyó el pregón del Bollo: "¡Avilés es cojonudo!"

-El que da el pregón del Bollo es como el de la “peli”

-¿Cómo quién?

-Como Jim Carrey.

Lejos del cine estadounidense, y con los pies en Avilés, en la Plaza de España, el encargado de leer este mediodía de domingo el pregón del Bollo ha sido un chaval de Versalles que, como el de la película ("The Mask"), oculta su rostro tras una máscara. Alexsinos se presentó como “el tío de Cloe”, el “fío del carnicero”, una persona que vio la luz en el Hospital Universitario San Agustín “hace décadas” y que, como la xana y la xanina del Bollo de este año, es de barrio, de Versalles. Para los barrios “que conforman Avilés, que son históricos, industriales e increíbles” pidió Alexsinos el primer aplauso durante su intervención: “Como avilesino, es el día más importante de mi vida”. Para la ocasión vistió de asturiano. De asturiano sin rostro, tal vez de ahí algunos problemas con la montera picona, que no fijaba bien.

EN IMÁGENES: El pregón de las fiestas del Bollo de Avilés con el influencer Alexsinos / M. Villamuza

Alexsinos leyó un pregón repleto de referencias a un Avilés fácil de reconocer especialmente entre el público de cuarenta y más. Habló del kiosco de Pepe, de tardes de “Play” en su casa, de amigos que no están. También de su paso por el colegio público de Versalles, y de un profesor, Felipe, “que fue un icono para mí”. Del IES Carreño Miranda… Y de una vida también ligada a ese Avilés que va más alá de Versalles. El Almirante, el Marta y María -cines-, el Florida, el Ángel Azul, el Camelot -bares-, de Narcy y Saúl, espíritu de la discoteca Quattro, jugueterías o almacenes que dibujan un Avilés no demasiado lejano.

Alexsinos, que trabaja en una oficina en Madrid, donde es Alex; e influencer, donde es Alexsinos, con 260.000 seguidores, valoró el cambio de Avilés, “que siempre es hogar”. “Esta villa siempre ha sido y es lugar de encuentro, de salir a la calle, un lugar para compartir, para abrazar a los de siempre, también para abrazar a los que llegan nuevos. Porque sí. Avilés es una villa cercana, hospitalaria, trabajadora, un lugar integrador, diverso y un espacio muy seguro que en los tiempo que corren es muy importante. Dicho en lenguaje coloquial: ¡Avilés es cojonudo!”, sentenció

Habló también de los clásicos de la fiesta del Bollo: mirar el pronóstico meteorológico casi de forma constante, pedir el martes libre en los trabajos después del lunes de Comida en la Calle, preguntarse si abrirá el parque Ferrera… Alexsinos rindió tributo a los que llamó la primeros influencer de Avilés. Aquellos que quedaron en la memoria colectiva por sus frases como “Paz hermano”, “Dame un duro, dame un euro”, “¿qué pasa Figu?...”

Alexsinos que se despidió con un Avilés y Asturias “están de moda”, dedicó el pregón a su familia, a sus amigos, a su comunidad en redes sociales y a los avilesinos, a los que grabó para sus redes con un “¡Viva la fiesta del Bollo, Puxa Asturias y que comience la fiesta!”. Luego sonó el Asturias Patria Querida. Alexinos se puso en pie arropado por la corporación municipal liderada por la Alcaldesa, Mariví Monteserín, que subrayó “la necesidad de concordia en estos días que vivimos”. De esa concordia, dijo, es ejemplo la Comida en la Calle.

Estuvo en el escenario de la Plaza de España la delegación americana de San Agustín de la Florida, ciudad hermana de Avilés; y unas protagonistas de excepción: la xana, Ángela Fernández y la xanina, Claudia Fernández, más sus damas de honor.

Luego comenzó el desfile. Color, caramelos, alegría y miles de personas abarrotan esta mañana de Pascua las calles de Avilés.