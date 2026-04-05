Una carroza anuncia la llegada de la Universidad Nebrija a Avilés en el tradicional Desfile del Bollo
El birrete, libros y una pluma en un tintero que lucían sobre la plataforma de un remolque cedido por el Consistorio castrillonense sirvió a los de la Hermandad de la Santa Cruz para realizar su particular homenaje a una institución académica que estrenará el próximo curso en la ciudad el grado de Enfermería
M. Ortiz
La Universidad Nebrija es ya una realidad en Avilés y ha estado presente este Domingo de Pascua incluso en el Desfile del Bollo.
Aunque la creación no fue una de las elegidas para el recorrido, la Hermandad de la Santa Cruz decidió 'pelear' en solitario para llevar a las calles de la villa una carroza dedicada a la próxima llegada a la ciudad de la universidad madrileña, la primera en la ciudad y en Asturias.
"Representamos la futura universidad en Avilés [la Nebrija] y tras varias gestiones y la cesión de la plataforma por parte del Ayuntamiento de Castrillón, pudimos salir hoy", explicó su presidente, Iván Álvarez.
El birrete, libros y una pluma en un tintero que lucían sobre la plataforma de un remolque cedido por el Consistorio castrillonense servía como emblema de una institución académica que hace gala de sus raíces en el mundo de las Humanidades.
Es el primer año que salen en el desfile de carrozas de El Bollo y lo afrontaron "con bastantes nervios, pero también con mucha ilusión". Con un pergamino, libros y una pluma "anunciamos que la Universidad nos va a diferenciar y que el futuro de muchos avilesinos se podrá quedar en la ciudad", garantizó.
Como manda la tradición, los niños vestidos con el traje de asturianos desfilaron a bordo de la que será ya para siempre la primera carroza universitaria del Bollo.
La Universidad Nebrija estrenará previsiblemente el próximo curso académico el grado de Enfermería en Avilés.
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