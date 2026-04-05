La cofradía de El Bollo de Avilés despacha 1.600 mantecados

La cofradía de El Bollo despachó este domingo 1.600 bollos escarchados en el inicio de las fiestas de Pascua: setecientos fueron para los cofrades y novecientos de venta popular, según los cálculos de Benjamín Lebrato, presidente de esta Cofradía que atesora el alma de la fiesta. Días atrás Lebrato hizo un llamamiento a nuevos cofrades, que deben pagar una cuota de veinte euros anuales que incluye el citado bollo de Pascua. El reparto de los dulces avilesinos se llevó a cabo, de acuerdo a la tradición, en el pórtico de la iglesia de San Nicolás.

José Ramón Fernández entrega el bollo a uno de los socios de la cofradía.

Hubo también misa de cofrades en el citado templo, con un recuerdo especial para los fallecidos. La celebración, oficiada por José Juan Hernández Déniz, contó con presencia política, empresarial y de los cuerpos y fuerzas de seguridad, además de las cofradías de la Semana Santa avilesina. Incluyó el tradicional acto de entrega del bollo y el vino a modo de ofrenda.