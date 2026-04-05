La cofradía de El Bollo despacha 1.600 mantecados de Avilés
La misa de cofrades en la iglesia de San Nicolás congrega a representantes de diversos ámbitos locales
La cofradía de El Bollo despachó esta mañana 1.600 bollos escarchados en el inicio de las fiestas de Pascua: setecientos fueron para los cofrades y novecientos de venta popular, según los cálculos de Benjamín Lebrato, presidente de esta Cofradía que atesora el alma de El Bollo. Días atrás Lebrato hizo un llamamiento a nuevos cofrades, que deben pagar una cuota de veinte euros anuales que incluye el citado bollo de Pascua. El reparto de los dulces avilesinos se llevó a cabo, de acuerdo a la tradición, en el pórtico de la iglesia de San Nicolás.
Hubo también misa de cofrades en el citado templo, con un recuerdo especial para los fallecidos. La celebración, oficiada por Jose Juan Hernández Déniz, contó con presencia política, empresarial y de los cuerpos y fuerzas de seguridad, además de las cofradías de la Semana Santa avilesina. Incluyó el tradicional acto de entrega del bollo y el vino a modo de ofrenda con representantes de la cofradía homónima.
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