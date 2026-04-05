El desfile de carrozas del Bollo en Avilés arrasa en participación y el ritmo de los más pequeños con "un ambiente increíble y mucha ilusión"

Con "mucha participación y un gran ambiente por parte de los niños y niñas que no dudan en echarnos un baile" transcurrió el desfile de carrozas de las fiestas de El Bollo por las calles de Avilés. Cientos de vecinos y visitantes se acercaron a ver los montajes de las distintas asociaciones de vecinos bajar por la calle Galiana hasta el colegio Quirinal "llevando el ritmo perfecto para que no se haga pesado en un día que hace un tiempo estupendo", cuenta la castrillonense Tania Menéndez.

En total participaron 14 carrozas y 16 agrupaciones entre bandas de gaitas y grupos de baile, además del tranvía municipal, el tren turístico y los carros de caballos. Entre las carrozas se encuentran los tres artilugios ganadores del Descenso de Galiana, siendo la mayor novedad este año. La peña Ébano quedó con el primer puesto y Elena Marín, una de las 20 representantes que participaron durante el desfile de El Bollo, asegura que "fue toda una sorpresa y una alegría. Cada año hay más nivel en Carnaval y poder ser los primeros en disfrutar de esta novedad nos hace afrontar esta experiencia con mucha ilusión".

Susana González, de la peña Abuelo Anselmo, segundos en el Descenso de Galiana, afrontó esta oportunidad con "la alegría de que la gente pueda volver a ver nuestros artilugios y que se luzcan más". Que se cuente con ellos también en el Bollo "es perfecto para recordar que tanto el Descenso como este desfile forma gran parte de nuestra cultura y seguir disfrutando de unas fiestas tan únicas en Avilés". Pero sobre todo, "nos presta mucho que, tras quedar terceros en Carnaval, hayan pensado en nosotros para volver a desfilar", añade Roberto Iglesias, de la asociación cultural Piniella.

EN IMÁGENES: El desfile de carrozas del Bollo en Avilés / Mara Villamuza

A muchos les llamó la atención la carroza de la asociación de vecinos "El Hórreo" Carbayedo, pues está dedicada al ascenso del Real Avilés esta temporada: "Siempre buscamos un tema importante del año y la artesana, Esther Cuesta, es socia del equipo. Fue ella la que nos lo planteó y yo lo vi interesante", afirma su presidente, Mino Nieto. Además, desde el mismo club se pusieron en contacto con ellos "para agradecernos la idea". Alrededor de 40 niños se subieron a su carroza para "simbolizar la unión entre los avilesinos y sus orígenes, pues todos ellos se identifican mucho con esta fiesta".

Confeti, serpentinas y muchos caramelos volaron por las calles, pues los niños y niñas se encargaron de que ninguno de los visitantes se quedara sin ningún dulce. Rebeca Lorenzo se subió junto al autobús del Real Avilés y precisamente esto es lo que más le emociona de participar en la carroza, pues "cuando tiro los caramelos puedo hacer felices a otros niños". Lleva participando 3 años en el desfile "y aprovecho para vestirme con el traje regional porque solo se hace una vez al año y hay que aprovechar", afirma.

Sheila Nuevo, también de 11 años, desfila en la carroza del Ayuntamiento de Illas desde que tiene 3 años, "toda una profesional", señala Magdalena Carreño, su organizadora. "Llevamos un llagar en apoyo a nuestra cultura sidrera y a 40 niños representando a Illas, lo que es todo un orgullo", afirma la mujer. Y es que, según la pequeña, "cuando participo en el desfile, paso un buen rato con mis amigos, me visto y podemos enseñar a la gente con nuestro traje que todos estamos unidos".

Otras carrozas tuvieron que luchar para poder participar en el desfile. Es el caso de la hermandad de la Santa Cruz, cuya maqueta no fue seleccionada en el concurso. "Representamos la futura universidad en Avilés [la Nebrija] y tras varias gestiones y la cesión de la plataforma por parte del Ayuntamiento de Castrillón, pudimos salir hoy", cuenta su presidente, Iván Álvarez. Es el primer año que salen en el desfile de carrozas de El Bollo y lo afrontaron "con bastantes nervios, pero también con mucha ilusión". Con un pergamino, libros y una pluma "anunciamos que la Universidad nos va a diferenciar y que el futuro de muchos avilesinos se podrá quedar en la ciudad", garantiza.

El tiempo ha acompañado durante el desfile, pues "no hace ni frío ni calor, se agradece mucho y con el sol luce mucho más todo", detallan los avilesinos Isabel Noriega y Emilio Vázquez. Emilia López, también de Avilés, opina que "este año están muy guapas todas las carrozas, hay muchísima participación por parte de la gente y de esta manera apoyamos nuestra cultura al igual que hacen en Sevilla con las sevillanas o en Valencia con las Fallas".

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Los niños son los verdaderos protagonistas, y esa es la mayor ventaja, pues "van para mayores y serán ellos los que continuarán con esta tradición tan bonita que tenemos aquí", apunta Felicísima Diez, quien dice que le "presta por la vida" poder ver el desfile tan bonito un año más y a lo que Luis Gabriel Román añade que "da mucha vida a Avilés con tanta gente por la calle disfrutando de unas fiestas que ayudan a que no se pierda nuestra tradición".