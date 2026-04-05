Evacuado al hospital un vecino de La Arena tras el incendio de su sarten
El afectado, de 55 años, tuvo que ser atendido por inhalación de humo
N. M.
Un varón de 55 años ha resultado afectado leve por inhalación de humo tras el incendio de una sartén en su domicilio de la avenida Los Quebrantos, en La Arena (Soto del Barco). El afectado tuvo que ser evacuado al Hospital San Agustín para recibir atención médica. Según ha informado el SAMU, el hombre fue trasladado al centro hospitalario tras ser atendido inicialmente en el lugar. Al lugar acudieron bomberos de la dotación de Pravia.
El 112 recibió el aviso a las 12:47 horas y, en la llamada, se indicó que olía a goma quemada. Hasta la zona se desplazaron de inmediato cuatro efectivos de bomberos con base en Pravia, que accedieron al domicilio y encontraron desvanecido al afectado. Este fue atendido por el médico de Soto del Barco y, a continuación, fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico en dirección al Hospital San Agustín.
Este no fue el único susto que se vivió hoy en la comarca avilesina. Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Avilés, Pravia y La Morgal han sofocado el incendio declarado en una vivienda en la calle Doctor Carreño de Salinas, una zona conocida como El Agüil. El fuego ha calcinado el domicilio. Al lugar también acudieron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Castrillón.
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