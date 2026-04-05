Expectación en Luanco ante el estreno del nuevo abanderado de La Venia, Félix Prieto

La localidad marinera de Luanco celebra este Domingo de Pascua la procesión de La Venia, considerada una de las manifestaciones religiosas de mayor empaque y arraigo de la Semana Santa asturiana". La ceremonia, que escenifica el encuentro entre la Virgen del Rosario y su hijo resucitado en la arena de la playa de La Ribera, destaca por la singularidad del ritual y su estrecha vinculación con la historia del gremio de pescadores.

Este año el luanquin Félix Prieto se estrenará como abanderado, que es la persona que porta el pendón rojo. Los giros a ese pendón en la playa de La Ribera con los que permiten que la Virgen del Rosario pierda el luto y vea a Jesús Resucitado sobre la arena. El relevo ha generado gran expectación en la villa. Prieto sucederá en esta acción tan simbólica de profundo simbolismo religioso a César Menéndez, el segundo abanderado con más años al frente (quince), solo superado por Lorenzo Rodríguez "El Noy", ya fallecido, que portó el pendón durante 20 años.

El historiador Ignacio Pando García-Pumarino dejó por escrito en la memoria de la que se da cuenta en la web municipal que el origen de esta celebración se remonta, al menos, al siglo XVIII. Documentos del Libro de Fábrica de la parroquia de Santa María de Luanco (1783) ya constatan gastos para el arreglo de la rampa de acceso a la playa, confirmando la antigüedad de una tradición que en el año 1900 ya aparecía como "notoria y concurrida".

El acto central comienza cuando las dos imágenes, la de la Virgen y la del Resucitado, inician un lento acercamiento sobre la arena de la citada playa. El momento cumbre, conocido como La Venia, es protagonizado por el abanderado quien, tras tres genuflexiones, ondea con fuerza un pendón rojo. Según la tradición, la bandera debe pasar tres veces rasante a la arena sin llegar a tocarla, un gesto interpretado históricamente por los marineros locales como un buen augurio para las próximas campañas pesqueras. Cumplido eso, se retira el manto negro de luto a la Virgen para descubrir una imagen de blanco y oro, momento en que el silencio se rompe con el sonido de los aplausos del numeroso público reunido en torno al arenal y la sirena de la rula de pescadores.

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La ubicación de la ceremonia, la playa de La Ribera –antiguamente conocida como Puerto de las Ballenas–, refuerza este vínculo con el pasado y presente pesquero de la villa luanquina.