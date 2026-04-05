"La Fórmula Secreta" se destapa en la verbena del parque del Muelle de Avilés

Terminó la última procesión de Semana Santa, la de la Resurrección, y Avilés encendió el modo "disfrutón": por delante, 48 horas, al menos, de fiesta y Bollo. La orquesta "La Fórmula"fue la encargada de animar la noche desde el parque del Muelle y estaba previsto que presentara su gira: "La Fórmula Secreta" en un pase único de tres horas.

La música estará presente casi de continuo. Hoy habrá concierto con el gaitero gozoniego Daniel Meré. Será a las 20.00 horas en la Plaza de España. Luego actuará la Orquesta Céltica Asturiana, a las 21.00 horas, en el mismo escenario. Ya el lunes, Comida en la Calle, se sucederán los conciertos en distintas plazas de la ciudad para animar la sobremesa.

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Habrá animación en Hermanos Orbón, Carlos Lobo, el Carbayo y San Francisco. A esto se suman charangas y también el encuentro de habaneras, que finaliza esta tarde y cuenta con los siguientes protagonistas: "Aires de Cándas", "La Rechalda" (Avilés), el coro Reconquista de Oviedo y la Polifónica del Centro Asturiano (Avilés). El encuentro es en la Casa de Cultura.