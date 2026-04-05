"La Fórmula Secreta" se destapa en la verbena del parque del Muelle de Avilés
La música estará presente casi de continuo: hoy habrá concierto con el gaitero gozoniego Daniel Meré y la Orquesta Céltica Asturiana
M. M.
Terminó la última procesión de Semana Santa, la de la Resurrección, y Avilés encendió el modo "disfrutón": por delante, 48 horas, al menos, de fiesta y Bollo. La orquesta "La Fórmula"fue la encargada de animar la noche desde el parque del Muelle y estaba previsto que presentara su gira: "La Fórmula Secreta" en un pase único de tres horas.
La música estará presente casi de continuo. Hoy habrá concierto con el gaitero gozoniego Daniel Meré. Será a las 20.00 horas en la Plaza de España. Luego actuará la Orquesta Céltica Asturiana, a las 21.00 horas, en el mismo escenario. Ya el lunes, Comida en la Calle, se sucederán los conciertos en distintas plazas de la ciudad para animar la sobremesa.
Habrá animación en Hermanos Orbón, Carlos Lobo, el Carbayo y San Francisco. A esto se suman charangas y también el encuentro de habaneras, que finaliza esta tarde y cuenta con los siguientes protagonistas: "Aires de Cándas", "La Rechalda" (Avilés), el coro Reconquista de Oviedo y la Polifónica del Centro Asturiano (Avilés). El encuentro es en la Casa de Cultura.
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