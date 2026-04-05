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El gaitero que versiona a Aitana y Bizarrap "alucina" en Avilés

Daniel Meré y la Orquesta Céltica Asturiana cerraron una gran jornada de fiesta

Arriba, un momento del concierto de Daniel Meré y, junto a estas líneas, la Orquesta Céltica sobre el escenario de la plaza de España. | FERNANDO RODRÍGUEZ

Arriba, un momento del concierto de Daniel Meré y, junto a estas líneas, la Orquesta Céltica sobre el escenario de la plaza de España. | FERNANDO RODRÍGUEZ

Marta Ortiz

Avilés

Daniel Meré lleva tocando la gaita en las fiestas de El Bollo en Avilés "desde bien pequeño con la banda de Corvera". Por eso, participar siendo uno de los conciertos principales de la programación le llena de "mucha alegría y un gran orgullo, ha sido toda una sorpresa", afirma. Se hizo viral en redes sociales por la adaptación de temas del panorama musical actual al instrumento asturiano y, precisamente, eso es lo que hizo encima del escenario: "Se escuchó lo que yo mismo subo a TikTok, canciones de Aitana o Bizarrap pero con este toque tradicional", cuenta.

Y es que, de primeras, el gozoniego de Bañugues, "no pensaba que era para tocar en la plaza del Ayuntamiento, quizá de pareja de tambor y gaita por las calles de Avilés. Por eso me ha pillado por sorpresa". Y aunque su mayor inspiración la encuentra en la música tradicional asturiana, "los temas que he traído al concierto son los que más llaman la atención, en especial a los niños. Espero haber estado a la altura", dijo. Pero, sobre todo, Meré desea "haber abierto la mente a mucha más gente, a los más jóvenes por supuesto, para que se consuma cada vez más la música folclórica asturiana".

Público siguiendo la actuación de Dani Meré.

Público siguiendo la actuación de Dani Meré. / Fernando Rodríguez

"La gaita a veces no tiene cabida en este tipo de grandes eventos y, por eso, que se me haya tenido en cuenta para El Bollo es una gran oportunidad para darle un espacio al instrumento en nuestro propio territorio.

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Aunque él es de Gozón, "la mitad de mi familia es avilesina y algunos de ellos vinieron a verme. El día que les dije que actuaría aquí se quedaron alucinados", dice el gaitero con la emoción de haber tocado en el gran escenario . Después de su actuación tuvo lugar la de la Orquesta Céltica Asturiana, formada por 12 integrantes desde 2012, que con la interpretación de varios temas de los dos discos que tiene en el mercado, le puso el broche de oro a una noche llena de música y celebración antes de celebrar la tradicional Comida en la Calle.

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