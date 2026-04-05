Susto en Salinas: un incendio calcina una vivienda en El Agüil

Susto en Salinas. Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en los parques de Avilés, Pravia y La Morgal han sofocado el incendio declarado en una vivienda en la calle Doctor Carreño, una zona conocida como El Agüil. El fuego ha calcinado el domicilio. Al lugar también acudieron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Castrillón.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 11.02 horas. En la llamada se indicó que salía humo de la casa de una vecina y que se creía que podía haber gente en el interior. Los servicios de Emergencias movilizaron a once efectivos de bomberos. Una vez en la zona, pudieron acceder a la vivienda, ubicada en un primer piso de un edificio de cuatro alturas, y comprobaron que no había nadie en su interior.

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Este suceso ha avivado el debate sobre las viviendas de El Agüil, gestionadas por Vipasa. “La situación de los vecinos es insostenible, están desesperados”, explica Nuria González-Nuevo, teniente de alcalde, que pedirá una reunión “urgente” con Ovidio Zapico, consejero de Vivienda, para abordar dicha problemática. “Nos tiene que explicar cómo se puede haber adjudicado y deteriorado la zona de esta forma. No solo lo vemos en el Ayuntamiento, también los vecinos, que son los que lo sufren cada día”, señala la popular, que asegura que en las viviendas hay familias “muy conflictivas”. “Estos edificios fueron concebidos como vivienda de alquiler económico para jóvenes, pero la realidad es que se está deteriorando la convivencia. Cada adjudicación agrava más la situación”, subraya.