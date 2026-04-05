Un tercio de los hogares censados en Avilés son unipersonales, con un alto porcentaje de mayores de 65 años

Los hogares avilesinos han disminuido, no en metros cuadrados sino en residentes. Un total de 8.040 viviendas de Avilés lo forman parejas sin hijos, de acuerdo a la última memoria elaborada por el servicio de Educación, que en 2024 indicaba que la cifra de hogares formados por parejas sin descendencia era de 7.164. La cifra, que responde en cualquier caso a la caída de la natalidad, es un espejo de la realidad avilesina. La ciudad suma 34.135 hogares. Los unipersonales, que suman 10.778, suponen cerca de un tercio de los hogares censados y, aproximadamente la mitad de estos están ocupados por personas mayores de 65 años (5.033), en su mayoría mujeres (77 por ciento).

Cabe señalar también una mayor presencia de núcleos familiares constituidos por un solo progenitor que convive con algún hijo o hija, de modo que las familias monoparentales representan el 22,6 por ciento del total de los hogares, según el informe municipal. ¿Y cuál es el peso de la población extranjera? De acuerdo al informe, la tasa de extranjería es del 6,7 por ciento.

Gran comarca

Con todo, Avilés se debe analizar, a ojos de los expertos, como la cabecera de una gran comarca. Así lo recoge el informe municipal: “La ciudad se configura como centro comercial y de servicios de una comarca de aproximadamente 115.000 habitantes, ejerciendo como polo de atracción en los distintos ámbitos de la vida económica, cultural y de servicios”. El dato está basado en el censo anula de población del INE (Instituto Nacional de Estadística), que suma la población, en concreto, de Avilés, Castrillón, Corvera e Illas.

Educación

¿Y como se gestiona la Educación? El gasto de 2025 alcanzó los 2,6 millones de euros (sin incluir gastos de personal) respecto a unas partidas de 2,8 millones. En total, Avilés trabaja con 13.444 matriculados, según datos del pasado curso escolar: 1.700 en Educación Infantil (desde recién nacidos hasta los 6 años), 1.348 en el segundo ciclo de Infantil (de tres a seis años), 3.653 en Educación Primaria (de seis a doce años), 3.170 en Secundaria (de 12 a 16 años). A esto se suman 2.122 alumnos en ciclos formativos, 1.346 alumnos en bachillerato y 105 en Educación Especial.

La base está en las “escuelinas” municipales, que en 2025 tuvieron una matrícula de 218 menores de 3 años. Entonces quedaron en lista de espera 175 niños en el primer trimestre del curso. Estas escuelas están sujetas a un sistema de bonificación íntegra del precio público, lo que conlleva la efectiva gratuidad del servicio. El siguiente escalón: Primaria. En este caso se ofrece en doce centros educativos el servicio de atención temprana y desayuno, del que hicieron uso 696 escolares el curso pasado, el 63 por ciento con el máximo de bonificación (100 por ciento).

Comedor

Cuentan también diecisiete equipamientos con comedor, con 1.134 alumnos que hacen uso, 780 de ellos de forma fija. Esta iniciativa, de acuerdo al documento, tiene el triple objetivo “de facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, ofrecer una dieta nutricionalmente equilibrada con promoción de hábitos de alimentación saludable y poner a disposición de las familias un recurso con un amplio valor social con sus correspondientes bonificaciones”.

Extraescolares

Las actividades extraescolares, otra “pata” de Educación sumó en 2025 un total de 665 matrículas y el programa de Talleres Infantiles de Avilés (TIA), que favorece la conciliación en periodos no lectivos, alcanzó las 1.593 matrículas, con especial éxito en verano seguido, de lejos, por la matriculación en Semana Santa.