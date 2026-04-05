Vox Avilés acusa al gobierno local de falta de "planificación, coordinación y respeto" durante la Semana Santa
Su concejala, María Cruz Coto, denuncia la falta de dotación policial y la obstaculización en la procesión del Santo Encuentro y tacha la situación como "un agravio comparativo incomprensible"
M. O.
El grupo municipal de Vox en Avilés ha denunciado la falta de dotación policial durante la procesión del Santo Encuentro en la plaza del Ayuntamiento el pasado sábado. Su concejala, María Cruz Coto, ha tachado la situación de "un agravio comparativo incomprensible" tras conocer que fue la misma para la Feria de Alfarería Tradicional, que contó con "escasa influencia".
Asimismo, afirma que, en la procesión de la Resurrección, "un camión perteneciente a la orquesta de esa misma noche obstaculizó el paso de La Soledad en la cuesta de la Molinera, obligando a modificar el recorrido habitual sobre la marcha". Añade que, sin haber finalizado la procesión, la orquesta comenzó a tocar, siendo "una falta de respeto intolerable hacia nuestras tradiciones".
Coto asegura "haber advertido de este riesgo el año pasado, pero el gobierno no solo no lo evitó, sino que lo ha permitido". La formación afirma que los "graves hechos" ocurridos durante esta Semana Santa son debidos a la "falta de planificación, coordinación y respeto del equipo de gobierno". Algo que "empaña lo que ha sido una de sus mejores Semanas Santas", critica Coto.
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