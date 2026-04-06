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El calor aprieta en Avilés: vecinos y foráneos disfrutan de la Comida en la Calle con sidra y sombrillas

Nacho Mata, gijonés pero de abuela avilesina, trajo este lunes de Pascua a sus amigos de la universidad a disfrutar de su compañía fuera de clases "aunque para organizarles tenga que empezar a planearlo todo casi desde antes de conocerles", bromea

Sombrillas en El Parche.

Sombrillas en El Parche. / N. M.

Noé Menéndez

Noé Menéndez

Avilés

Se anunciaba una jornada de primavera de sofocón y las previsiones se han cumplido por todo lo alto. Hasta 27 grados de temperatura se han alcanzado este mediodía e incluso en algunos termómetros como el de Las Meanas, averiado, se registra una marca de 41 grados.

El calor ha llevado a los organizadores de la Comida en la Calle a colocar sombrillas en algunas de las mesas de espacios céntricos sin sombra como El Parche

Tampoco han faltado ideas como las de quienes se han llevado abanicos, sombreros, gorra y un básico de este día, gafas de sol.

En las calles del casco histórico el calor aprieta a esta hora y avilesinos y foráneos disfrutan ya de las viandas compartidas en mesas kilométricas acompañadas de un buen culete de sidra.

Nacho Mata, gijonés pero de abuela avilesina, trajo este lunes de Pascua a sus amigos de la universidad a disfrutar de su compañía fuera de clases "aunque para organizarles tenga que empezar a planearlo todo casi desde antes de conocerles", exagera.

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Algunos han optado por colocar toldos junto a las mesas para evitar comer a pleno sol.

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