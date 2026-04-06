El desfile del lunes de Pascua en Avilés "mejorado" para no entorpecer en la Comida en la Calle y "con mayor participación que otros años"

"Disfrutamos del mismo desfile que el domingo y lo podemos ver por segunda vez, que así nos podemos encontrar con cosas nuevas que igual nos perdimos antes", cuenta Bárbara Espín, quien se acercó al centro de Avilés para poder ver de nuevo el desfile de carrozas de El Bollo durante el lunes de Pascua. En esta ocasión el recorrido comenzó justo donde se dejó el día anterior, el colegio El Quirinal, atravesando distintas calles de la ciudad "con muchas menos aglomeraciones y de una forma más céntrica, para asegurarse de que todo el mundo lo puede ver", añade su amiga Elsa Serrano.

En el caso de Laura González, no pudo estar presente durante el domingo de Pascua y, por eso, agradece que se repita el desfile: "Mucha gente vuelve de las vacaciones y no les da tiempo a ver el primero, así que viene muy bien que sea idéntico". Además, subraya la importancia de que se haga antes de la Comida en la Calle para que "cuando termine, cada uno vaya ya a su mesa y pueda comer tranquilo. Además, el cambio de recorrido viene muy bien para que no entorpezca", afirma.

La participación de los niños

La secretaria de la asociación de vecinos El Sofytu, Patricia González, dice que su carroza estuvo "hasta arriba" de niños. Fueron 44 los que se subieron para desfilar el domingo y los mismos para el lunes, "ninguno nos falló", apunta. En su caso, "algunos niños se quedaron sin poder participar debido a la gran demanda", aunque también "muchos de ellos llegaron un poco tarde para apuntarse".

La asociación cultural los Caños de Rivero llevó un homenaje a los 100 años de la heladería avilesina Los Valencianos. Es el primer año que participan en el desfile y "tanto de domingo como de lunes, han recorrido las calles de Avilés un total de 43 niños y niñas que se fueron uniendo con el boca a boca", explica.

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Por otra parte, en la asociación de vecinos de Marcos del Torniello, su presidente, Antonio Gil, cuenta que "incluso hemos cogido a niños de otras asociaciones de vecinos". "El domingo fueron 42, el lunes, 38 niños", un número muy bueno debido a que "la participación ha sido mucho mayor que en otros años" con su carroza dedicada a la centenaria guardería avilesina de los 7 Enanitos.