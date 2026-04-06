EN DIRECTO: Avilés se llena de sabor con su tradicional Comida en la Calle

Todo listo para la Comida en la Calle

Las familias y los grupos de amigos toman posición en las mesas, los abanicos y los sombreros vuelan de los bazares, y hay hasta quien ha sacado las sombrillas del trastero para protegerse del deslumbrante sol que resplandece en las kilométricas mesas instaladas por el centro de la ciudad. Y esto está sucediendo mientras tiene lugar el segundo desfile de carrozas del Bollo, que también está siendo seguido por centenares de personas, en uno de los Lunes de Pascua más calurosos que se recuerdan.

La Agencia Estatal de Meteorología anuncia calor, tanto como máximas de hasta 29 grados, por lo que se recomienda sobre todo el uso de protección solar, gorras, gafas... Vale un mix de todo. La hora de quedada suele ser un poco antes de las dos, para ir entonando el cuerpo festivo. El lugar, lo dicho. Cada cual donde tenga reserva. Aunque una vez comidos (y bebidos, recuerden los hielos) no hay restricciones: el del Carbayo puede acabar en el Carbayedo, y a la inversa. La comida suele ponerse a escote: uno la tortilla, otra empanada... Suele ser habitual la ensaladilla rusa, filetes y, claro está, bollo escarchado de postre.

La previsión es que se ocupen 15.200 sillas en el casco histórico y que varios miles se citen en el parque de Ferrera. Lo demás: improvisación y ganar de disfrutar de Avilés, que año tras años sirve una folixa mundial.