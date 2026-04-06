Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

En Directo

EN DIRECTO: Avilés se llena de sabor con su tradicional Comida en la Calle

Tal y como marca la tradición, este Lunes de Pascua miles de personas se congregarán en el casco histórico de la ciudad para celebrar uno de los eventos más emblemáticos de las Fiestas de El Bollo

FOTOS: Así fue la Comida en la Calle de Avilés de 2026

FOTOS: Así fue la Comida en la Calle de Avilés de 2026

Ver galería

Así fue la Comida en la Calle de Avilés 2026 / Mara Villamuza

Érika Ferraro

Este Lunes de Pascua, la comarca de Avilés se viste de fiesta para celebrar uno de sus eventos más emblemáticos: la tradicional Comida en la Calle, enmarcada en las Fiestas de El Bollo. Una cita imprescindible —cada año más multitudinaria— en la que miles de personas se reúnen para compartir mesa, tradición y alegría en pleno casco histórico.

Largas hileras se llenan de vida y sabor, donde vecinos y visitantes degustan las viandas más representativas de la gastronomía local, en un ambiente único que combina convivencia y celebración.

Noticias relacionadas

Sigue aquí en directo todos los detalles del evento.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
  2. Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador de colchones y sofás más barato del mercado: disponible por solo 29,99 euros
  3. Urraca I de León: la primera reina de España, que fue 'cancelada' por los hombres, resurge en una gran exposición
  4. Identificado el cadáver encontrado en la playa gijonesa de Peñarrubia: su familia había denunciado su desaparición hace días en Noreña
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el tendedero todoterreno más barato: disponible por 24,99 euros
  6. De ingeniera de minas a ganadera: el radical cambio de vida de María José Menéndez para poder conciliar vida laboral y familiar
  7. Disuelven la asociación de vecinos y gastan el dinero que quedaba en hormigón: la iniciativa ejemplar de un pueblo de Siero que cuenta con apoyo municipal
  8. Tener 85 años y una 'analítica perfecta': 'Como potaje todos los días; la faba de mayo y el arvejo es lo más rico que hay para una menestra

EN DIRECTO: Avilés se llena de sabor con su tradicional Comida en la Calle

EN DIRECTO: Avilés se llena de sabor con su tradicional Comida en la Calle

Todo listo en Avilés para la Comida en la Calle, una de las más calurosas que se recuerdan

Todo listo en Avilés para la Comida en la Calle, una de las más calurosas que se recuerdan

El Avilés resucita por Pascua: victoria vital para los blanquiazules ante el Ourense (2-1)

El Avilés resucita por Pascua: victoria vital para los blanquiazules ante el Ourense (2-1)

Sobremesa de Pascua

Premios Nacionales de Lliteratura

EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés-Ourense de Primera Federación (2-1)

EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurre en el Avilés-Ourense de Primera Federación (2-1)

El gaitero que versiona a Aitana y Bizarrap "alucina" en Avilés

La cofradía de El Bollo de Avilés despacha 1.600 mantecados

Tracking Pixel Contents