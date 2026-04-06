El parque Ferrera, paraíso para la juventud en la Comida en la Calle: "Este día nos pone en el epicentro de Asturias"

"Este día nos pone en el epicentro de Asturias". Claudia Paredes y Diego Valella, universitarios avilesinos, resumen el sentimiento de la ciudad en la celebración de la Comida en la Calle. El parque de Ferrera se volvió a convertir en el oasis para aquellos que, por falta de organización o por ser un grupo sumamente numerosos, prefieren refugiarse en uno de los pulmones verdes de la ciudad. "Es el mejor sitio, aquí estás mucho menos encorsetado que en el centro de Avilés", apuntan los asistentes que, eso sí, este año han tenido que pelearse por la sombra de los árboles para huir de los rayos del sol.

Los asistentes se refugian del calor bajo las sombrillas. / Noé Menéndez

"Hoy se permite lo de no ir a clase", sostienen Paredes y Valella, que dicen no ser los únicos que hacen pellas el lunes de Pascua para poder disfrutar de la gran fiesta de Avilés. "Vienen muchos compañeros de Oviedo o Gijón para poder disfrutar del día aquí. Todo el mundo quiere estar en la ciudad", subraya este grupo de amigos mientras extiende el mantel y prepara su banquete. Obviamente, no faltaba ni sidras ni cervezas en lata para poder sofocar el calor.

"La Comida en la Calle es un día marcado en el calendario desde el inicio del año. Si eres avilesino de verdad no puedes faltar", afirma Rubén López, vecino de la ciudad que, aunque trabaja, ya había reservado la fecha para poder disfrutar del evento junto a su grupo de amigos. "Días como los de hoy hay que disfrutarlos en una fiesta así, es imposible quedarte en casa", sentencia el avilesino, que desea que la temperatura "baje un poco, si no vamos a morir achicharrados".