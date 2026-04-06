La reivindicación de dos universitarias a Barbón en la Comida en la Calle de Avilés: más buses y mejores frecuencias en el transporte público

Deva y Noemí Martínez aprovecharon el paseo del presidente del Principado, Adrián Barbón, por las calles de Avilés este lunes de Pascua para hacer dos reclamaciones que el jefe del ejecutivo regional escuchó con atención: "Más buses y frecuencias del universitario y reparaciones y más material para el centro de FP", plantearon.

El Presidente fue abordado por ambas chicas antesde sentarse a la mesa y en el paseo de la comitiva de autoridades desde la Oficina de Turismo, de Ruiz Gómez, hacia el parque de Ferrera, donde Barbón también ha querido detenerse a charlar con otrs grupos de jóvenes que se encuentrn disfrutando a esta hora de la multitudinaria jornada de la Comida en la Calle.

Desde primeras horas del día las mesas dispuestas a lo largo de todo el casco histórico de la ciudad han comenzado a llenarse y pese a las elevadas temperaturas son muchos los que disfrutan en familia o entre amigos, a pleno sol, de esta emblemática cita del lunes de Pascua.

Adrián Barbón con Guillermo Pelayo, el barquillero de Avilés. / A.F.V.

"Para mí siempre es un placer venir a Avilés y la Comida en la Calle es un evento al que no falto nunca, absolutamente nunca, ya desde antes de ser presidente", ha dicho Barbón, quien ha ensalzado la magia de una cita donde "se ve lo lo sano, lo puro de de compartir, de convivir, de hacer ciudad, ¿no? De de de cómo la gente disfruta de una manera alegre con los vecinos, con los amigos, con las pandillas. Me encanta ver gente de todas las generaciones, ya veis, gente mayor, pero también muchísima gente joven, por ejemplo, que está aquí a nuestro lado", ha abundado el Presidente.

A juicio de Barbón, en este día de la Comida en la Calle, "es una buena señal de que esta ciudad está llena de vida, y ha recordado lo que fue una "decisión política de una alcaldesa, que entonces era una jovencísima concejala y que quiso impulsar esta comida precisamente para cerrar la las fiestas del Bollo", señaló en alusión a Mariví Monteserín y el equipo que puso en marcha esta cita.

Sí ha reconocido Barbón que este lunes de Pascua es día de "disfrutar" en Avilés, "aunque esta vez me toca un poco medio averiado, como sabéis desde esta semana pasada, pero desde luego voy a disfrutar como uno más y compartiendo y viviendo este día", concluyó.

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Alejandro Ramírez, que escanció un culete para Barbón subrayó: "Es muy majo. Lo paramos porqu nos sale muchos en redes sociales". Antes el presidente se había fotografiado con Pelayo el Barquillero.