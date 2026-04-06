De los selfies con Barbón al saludo entre Queipo y Pumares, pasando por el reivindicativo bollo de Podemos: así fue la Comida en la Calle más política

Selfies con Barbón, saludos entre Queipo y Pumares, bollos de Pascua reivindicativos. Como cada año, la Comida en la Calle de Avilés también ha tenido su lado más político.

El gran protagonista, sin lugar a dudas, fue el presidente del Principado, Adrián Barbón. Acompañado por la alcaldesa, Mariví Monteserín, que hizo las veces de cicerone, y una amplia comitiva socialista entre los que se encontraba la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, el presidente de la agrupación municipal socialista y edil de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, la presidenta de la Junta, Celia Fernández, o el concejal Pelayo García, Barbón recorrió buena parte del casco histórico avilesino repartiendo saludos, besos, abrazos y haciéndose fotos con todos aquellos que se lo pedían.

"Siempre es un placer venir a Avilés y a la Comida en la Calle, un evento al que no falto absolutamente nunca, y en el que me gusta decir que se ve lo sano: lo puro de compartir, de convivir, de hacer ciudad y en el que la gente disfruta de una manera sana y alegre", destacó al inicio de su "tour" el Presidente, enfundado en una camiseta verde botella -de la molde de hierro- en la que se podía leer el lema "Asturias ye sidrera", sobre la que llevó un chubasquero en un tono color caqui, que no se quitó pese a la tremendamente calurosa mañana.

Los asistentes se refugian del calor bajo las sombrillas. / Noé Menéndez

Barbón cruzó El Parche, recorrió Rivero, la calle del Marqués -donde está situado el puesto de mando del dispositivo de seguridad de la fiesta, y donde el Presidente saludó a policías y sanitarios, a los que advirtió de que este lunes tocaba tajo con un "preparaivos, que va a haber lipotimias de calor"-, emergió entre la juventud del Ferrera y bajó San Francisco hasta alcanzar de nuevo la plaza de España, donde los socialistas tenían su "mesa presidencial" para el gran banquete popular.

Por el camino, el Presidente no dudó en hacerse fotos a todos los que lo pidieron y también escuchó con atención las reclamaciones de algunos ciudadanos. "Necesitamos más buses universitarios y mejoras en el Centro de FP de Avilés. No tenemos ni material para hacer las prácticas", le urgieron Deva y Noemí Martínez, de dos peticiones de las que el Presidente dijo que iba a tomar nota.

También tuvo Barbón tiempo para tomar el culete de sidra que le ofrecieron Alejandro Ramírez e Irene Casado. Primero se lo intentó escanciar la alcaldesa, Mariví Monteserín, que estuvo muy afortunada para embocar el líquido en el vaso -"es que está medio vacía ya y es más difícil", excusó la regidora, que minutos antes, en Rivero, había mostrado buenas dotes como echadora-. Y ahí apareció Ramírez, que se mostró un echador experto a sus 22 años para servir un culete que el Presidente agradeció con un "está buenísima". "Lo paramos porque nos sale mucho en redes y parece muy majo", coincidieron Ramírez y Casado, que bromearon con el escaso tino de Monteserín con el escanciado: "Más escanciar y menos gobernar".

¿Estuviste en el parque Ferrera durante la Comida en la Calle? Búscate en las fotos / Luisma Murias

Fue una de las últimas paradas -a excepción de un familiar saludo a Pelayo el barquillero- antes de llegar a la mesa, donde Barbón compartió mesa y mantel con miembros de la agrupación socialista local, entre los que también estaba, casi sentado enfrente, el exconsejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz.

A pocos metros de allí, en el inicio de La Fruta, estaban los del PP, resistiendo al sol, con su presidente, Álvaro Queipo, a la cabeza. Más de 90 comensales, entre miembros de la ejecutiva local, del grupo municipal y afiliados y simpatizantes en general compartieron una jornada "de disfrutar todos como una familia", en palabras de la presidenta local, Estefanía Rodríguez. Antes de que calor "desperdigase" a los populares en busca de sombra, Queipo también tuvo tiempo para pasear -y saludar a unos y otros- por el casco histórico avilesino. ¿Los esenciales para la Comida en la Calle del líder popular? "Sidra, fundamental; la tortilla para mí también es esencial; y ya para nota, si hay longaniza de Avilés en el centro de la mesa...", destacó.

Los de Izquierda Unida no compartieron mesa con sus compañeros del gobierno local. Optaron por la plaza de Carlos Lobo, donde la sombra y la brisa dejaban un escenario bastante más favorable para disfrutar del convite, en el que hubo mucho de lo de siempre: tortillas, empanada, filetes empanados... y sidra, que el vicelalcalde, Agustín Fernández, que primero había acudido a saludar a Barbón, y la concejala Ana Solís, escanciaron con soltura. Eso sí, la Comida en la Calle de los de IU fue para ellos más avilesina que nunca: no contaron con la presencia de representantes regionales del partido.

El postre lo ponían los de Podemos, con un reivindicativo Bollo de Pascua en el que se pedía el fin del genocidio en Palestina y continuar con la lucha feminista. El concejal David García disfrutó de la comida acompañado de las concejalas de la formación morada en Gijón y Siero, Olaya Suárez y Silvia Tárano.

Los de Vox, que contaron con la presencia de los diputados autonómicos Carolina López y Javier Jové, disfrutaron de la Comida en San Francisco, donde la concejala Arancha Martínez Riola no dudó en pedir al Ayuntamiento que siga potenciando estas fiestas. "Deseamos que cada año vayan a más", afirmó la edil, qeu también pidió redoblar esfuerzos para mejorar "organización y seguridad" en los festejos: "Últimamente ha habido problemas evidentes de seguridad".

Quienes tampoco dejaron pasar la oportundiad de reunirse fueron los de Foro. La refundada junta local, con José Alfredo García a la cabeza, se reunió entre Álvarez Acebal y Galiana, donde también estuvo presente el diputado autonómico Adrián Pumares, que también se dio un cordial saludo con el que es su "socio" en la Junta, Queipo. "Es un emblema de Avilés, que se ha ido copiando en otros concejos de Asturias", celebró Pumares, que también prometió "trabajo" para lograr representación en las próximas elecciones municipales.