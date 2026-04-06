Una sobremesa musical entre Bizarrap y "Los Ronaldos" para cerrar la Comida en la Calle

Las mesas ya se estaban recogiendo, pero eso no significaba que la fiesta se acabara en ese momento. La Comida en la Calle de Avilés siguió más allá de la hora de comer, pues distintos grupos se colocaron en varios puntos de la ciudad "para hacer mini verbenas, cada una pensada para distintas edades", afirma Luisa del Valle, que se divertía junto a Eugenia Caneiro con la música del grupo La Movida en la calle Carreño Miranda.

"Todo está muy bien distribuido y es algo muy positivo porque ayuda a que la gente se quede y que la fiesta continúe", sostiene Caneiro: "La música lo aporta todo, si no, comerías y se quedaría en una comida normal y corriente". Y aunque "sea lo mismo de siempre", cuenta Elena Pérez, "es imprescindible para que nosotros nos vengamos arriba, que todo el mundo se anime y demostrar que esta es la mejor fiesta de Asturias en todo el año". Sin embargo, Sandra Castaño considera que "no dura lo suficiente la música en directo, con solo dos horas no da para mucho. Ojalá se quedaran más tiempo".

Elena Pérez durante el concierto de La Movida. / Mara Villamuza / LNE

Para Loles González, "siempre presta escuchar este tipo de música pegadiza después de la comida. Que sea de antes y de ahora, perfecta para todos los públicos, te invita a seguir disfrutando del día". Todos los años, desde la tercera edición de la Comida en la Calle, ella, Isabel Gómez y Nicanor Aruce se quedaban donde el parque del Muelle. Este año, como novedad, se ubicaron en la plaza Merced "y aquí tenemos espacio para movernos, disfrutar y, a la vez escuchar la música en directo que anima la verbena", asegura.

La música en directo es perfecta para "que se nos incite a bailar y hacer la sobremesa mucho más entretenida", apunta Estrella Benavides. Son canciones "de toda la vida, muy conocida de nuestra época en los años 70 y 80, algo que nos hace sentir más incluidas". De hecho, "habíamos traído cartas y dados para jugar y al final nosotras ni lo hemos tocado", admite.

El punto de vista de los músicos

Desde Bizarrap a Los Ronaldos se pudo escuchar por todas las calles de Avilés, que retrasaron el fin de fiesta lo máximo posible. El grupo "La Movida", que se hizo con su esquina de melodías en directo en Carreño Miranda, sintió "una gran acogida por parte de toda la gente. Al principio estaban todos muy sentados, pero a medida que avanzaba la fiesta, todo el mundo se empezó a animar mucho más", detalló la vocalista Sonia Díaz.

"Llevamos muchísimos años participando en la Comida en la Calle y estamos muy agradecidos de que siempre nos llamen por Sabugo. Muy, muy contentos y esperamos que siga siendo así por muchos años más", espera la mujer. Y es que "todos los años los avilesinos consiguen superar nuestras expectativas, todo el mundo está a tope y da gusto ver a los niños más pequeños cantando canciones de Los Ronaldos o Alaska".

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En la plaza Merced estaba Caramelo Show, con Angharad Fernos y Javier Fernández en representación de todo el grupo. "La Comida en la Calle no es lo mismo sin ritmo y con el tiempo tan maravilloso que ha hecho, la música es el colofón perfecto para la fiesta", apunta Fernos. Además, como avilesina, "es muy bonito aportar la melodía necesaria para que la gente se lo siga pasando bien". Gente que, por cierto, "es muy fácil de enganchar porque están muy receptivos a participar, es una gran satisfacción", reconoce.