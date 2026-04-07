Avilés bate récord de participación con más de 22.000 personas en la Comida en la Calle

Una comida de récord, con más participación que nunca y que transcurrió con muy buen ambiente en las calles de Avilés. Este es el balance que realiza la edil de Festejos, Yolanda Alonso, 24 horas después de que comenzara el gran almuerzo al aire libre del lunes de Pascua en las calles de Avilés.

La primera cifra que destacan desde el Ayuntamiento es el "resultado histórico" de participación, más de 22.000 personas en la Comida en la Calle. Alonso valoró así esa gran afluencia de público: "Avilés lleva unos intensos días de mucha gente, de muchos visitantes. Unas fiestas de mucha convivencia, que no solamente ha sido así en las fiestas del Bollo, sino que también hemos tenido una Semana Santa como nunca. Lo decían las propias cofradías, que había habido mucha participación y eso lo que nos corrobora es que Avilés ahora mismo se ha convertido en un destino turístico". Alonso quiso enfatizar que lo que buscna los visitantes es la ciudad es "un turismo un poco especial, un turismo cultural, un turismo que no viene solamente a un gran evento, sino que viene a participar de las actividades que se planifican para toda la ciudadanía". Así, señaló que los 22.000 comensales de esta Comnida en la Calle, "creo que ha sido la cifra más alta de los últimos años".

Durante el día de ayer, además del servicio habitual de limpieza, compuesto por 17 operarios de barrido manual en los recorridos habituales, se realizaron varios turnos de refuerzo. Previamente, durante la noche del domingo, al servicio habitual de recogida de servicios urbanos se añadió un refuerzo de limpieza de la zona centro mediante baldeo de agua, compuesto por seis operarios, previo a la instalación de mesas para la Comida en la Calle. Ya ayer, en primer lugar, durante la mañana, se realizó una limpieza especial con motivo del desfile, compuesta por un equipo de 7 operarios, 2 barredoras y un furgón hidrolimpiador. En el turno de tarde, trabajaron 15 operarios, 2 barredoras y un furgón hidrolimpiador, que comenzaron a las 17:00 horas.

Una decena de operarios de limpieza

También durante la tarde, se desplegó un servicio de limpieza ad hoc en el parque de Ferrera, entre las 17.30 y las 22.00 horas. Una decena de operarios y diversos medios técnicos se encargaron de la recogida de residuos y limpieza del parque, que permanecerá cerrado mientras se realizan labores de inspección y puesta a punto de la red de riego, comprobando que los aspersores no se hayan visto afectados durante la jornada de ayer. A lo largo del día de hoy se procederá a la apertura del parque.

Recogida de residuos

En cuanto a contenedores, se colocaron 355 unidades distribuidas de la siguientes manera: 164 para fracción resto, de 330 litros cada uno; 139 para restos orgánicos, de 330 litros cada uno y 52 unidades más de 800 litros, de los que se llegaría a recoger, con todos llenos, hasta 141 toneladas de basura.

Por parte de la Policía Local, el balance es similar al de años anteriores. Tal como publicó LA NUEVA ESPAÑA, fue una jornada con mucha participación y con incidentes puntuales de relevancia menor. Se registraron quejas puntuales por ruidos y suciedad, actuaron los servicios de seguridad y asistencia para atender y resolver alguna pelea, hurto y situaciones provocadas por el consumo de alcohol.

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Dispositivo de seguridad

El dispositivo de seguridad desplegado y la coordinación permitieron resolver estas situaciones sin que se produjeran incidencias relevantes. Algo que también quiso valorar la edil de Festejos: "Hay una parte detrás de la fiesta que no solamente es la alegría y el compartir, que es el después, que es toda la actividad que realizan los servicios de limpieza y la Policía Local para que al día siguiente amanezca una ciudad que puede volver a recuperar su ritmo después de la gran fiesta de estos días. Por eso quiero agradecer la colaboración de los servicios de limpieza, de la Policía, de todas las empresas que han colaborado para que las fiestas de El Bollo sean un éxito", concluyó Alonso