Avilés contrata el mantenimiento de zonas verdes por 4,2 millones de euros
El acuerdo con la empresa concesionaria incluye poda de arbolado y palmeras, así como recorte de setos y topiarios
M. O.
El Ayuntamiento de Avilés ha contratado el servicio de mantenimiento y limpieza de las zonas verdes de la ciudad por un total de 4.190.774 euros para un periodo de dos años, ha informado este martes en una nota en la que ha especificado que incluye la atención de la fauna en lugares como el parque de Ferrera.
La empresa contratada deberá afrontar también en el marco de este contrato los servicios especiales de mantenimiento y limpieza de los parques que sean utilizados como escenario de actividades aprobadas por el con el Consistorio.
Además, deberá prestar especial atención al cuidado de la fauna en aquellas zonas verdes en las que existan animales introducidos como peces, patos, ocas, cisnes y otros que pudiese decidir el Ayuntamiento, junto a las cajas nido, comederos o cualquier otro elemento o soporte de las campañas de educación medioambiental.
También se incluye el programa de mantenimiento y poda de arbolado y palmeras, así como recorte de setos y topiarios, que pretende potenciar el nivel estético de cada especie, respetando su forma natural y utilizando las herramientas más adecuadas para cada especie y formación vegetal.
De igual forma, se incluye un programa de siega de césped y desbroce de praderas, así como aireado, escarificado, renovación y resiembra, cuya frecuencia dependerá de las condiciones de cultivo, fertilización y tipo de césped.
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