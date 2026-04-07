La Casa de las Mujeres de Avilés expone "Miradas de África", fotografías de Luz Vidal sobre la vida de mujeres africanas

La Casa de las Mujeres de Avilés acoge del 7 al 24 de abril la exposición de fotografías "Miradas de África", una muestra de la abogada, guía de montaña y viajera Luz Vidal. La visita es gratuita de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. Con las imágenes, la autora pretende dar a conocer algunas de las situaciones que afrontan las niñas y mujeres de países en los que ha estado, como Benín, Etiopía, Namibia, Kenia y Camerún.

Según Luz Vidal, se trata de "un viaje de puntillas por miradas reflexivas, temerosas, desconfiadas, generosas, resignadas, recelosas, esperanzadas, despectivas, curiosas, desafiantes, indiferentes, indignadas, orgullosas", donde los ojos de las mujeres protagonistas dicen más que mil palabras.

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La mujer, además de ser Guía de Montaña Oficial, es abogada, y plasma sus experiencias alrededor del planeta en su sitio web y redes sociales bajo el epígrafe de la "Coleccionista de paisajes".