Castrillón eleva a diez millones de euros la recaudación en el IBI en solo dos años a pesar de la bajada de tasas impulsada por el PP
El equipo de gobierno sostiene que tan solo se han subido la tasa del agua, algo que recoge el contrato con Aqualia, y la recogida de basura, algo que viene dirigido por una normativa nacional y regional
Una de las curiosidades que dejó la aprobación del presupuesto de Castrillón estuvo en el apartado de ingresos. El Consistorio consiguió, a través del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, recaudar alrededor de 185.000 euros más que en el ejercicio anterior. Esto llega, además, tras la promesa del PP de bajar este tributo en el concejo, algo que encendió las críticas por parte de la oposición. Sin embargo, tiene una explicación.
Y es que, tras aplicar la bajada del IBI en Castrillón, esta medida no se verá reflejada en las cuentas hasta el próximo ejercicio. Es decir, aunque los castrillonenses ya han empezado a pagar menos por sus viviendas, esto no se verá reflejando en los presupuestos hasta el próximo año, el 2026. “Es inapelable que hemos bajado el IBI urbano hasta conseguir uno de los más bajos de Asturias, con un tipo que pasa de 0,56 a 0,49, lo que significa una bajada del 13 por ciento”, explican al respecto desde el equipo de gobierno, desde donde aseguran que este movimiento “representará un ahorro para los ciudadanos de 530.000 euros”.
La recaudación de este impuesto en el ejercicio 2025 en el Ayuntamiento de Castrillón se elevó a 5,2 millones de euros y la previsión para este 2026 es que llegue a 5,35.
“Somos el quinto concejo con el IBI más bajo de Asturias”, sentencian desde el equipo de gobierno. Además, recuerdan que, durante el mandato de Eloy Alonso, se han congelado los precios públicos municipales, además de los patronatos de Cultura y Deportes, “cuando la inflación acumulada desde 2023 hasta ahora es de 8,6 por ciento”.
El equipo de gobierno apunta que, en estos años, tan solo se han subido la tasa del agua, algo que recoge el contrato con Aqualia, y la recogida de basura, algo que viene dirigido por una normativa nacional y regional. “También hemos dado una bonificación del 95% de la plusvalía por herencia, que se aplica a descendientes, ascendientes y cónyuges en transmisiones por causa de muerte, además de una bonificación del 50% para familias númerosas de los precios publicos de los patronatos”, afirma el PP.
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