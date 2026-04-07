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Castrillón lanza un contrato para el suministro y reposición de cristales en edificios municipales y colegios

El valor de la licitación es de 32.400 euros

Ayuntamiento de Castrillón

Ayuntamiento de Castrillón / Julián Rus

A. F. V.

El Ayuntamiento de Castrillón ha lanzado una licitación para el contrato de suministro y reposición de cristales y vidrios en edificios municipales y centros escolares. Con ello, el Consistorio permite tener garantizada la ejecución de estos trabajos y la mano de obra de manera rápida y eficaz, incluso en caso de urgencia. El valor de la licitación es de 32.400 euros, con una duración de tres años a contar desde el 1 de junio.

El funcionamiento del contrato sería el siguiente: el Ayuntamiento notificará la incidencia, el adjudicatario efectuará las mediciones pertinentes y remitirá un email con el presupuesto (utilizando unos precios estipulados de antemano, que figuran en la licitación). Una vez desde el Consistorio se dé luz verde a la operación, la empresa efectuará la reparación o sustitución, tras lo que enviará fotografías del resultado final y el albarán. Las empresas interesadas en concurrir a esta licitación podrán hacerlo hasta las 23.59 horas del 10 de abril.

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