CC OO, sobre el preacuerdo del nuevo convenio de Saint-Gobain en Avilés: "No es el acuerdo perfecto, pero sí uno responsable en un contexto industrial incierto"

“Este preacuerdo no es el acuerdo perfecto, pero sí es un acuerdo responsable. En un contexto industrial incierto y con una empresa que no lo ha puesto fácil en la negociación, nuestra prioridad ha sido asegurar un marco estable que proteja el salario, aporte certidumbre y deje espacio para seguir peleando mejoras con más fuerza si el centro gana estabilidad de futuro". Con estas palabras resume CC OO su análisis sobre el texto pactado para el nuevo convenio colectivo de Saint-Gobain en Avilés. Un preacuerdo que deberá ser ratificado por la plantilla antes de este viernes.

CC OO resume así los puntos fundamentales del preacuerdo: una vigencia de cinco años (2026-2030), "buscando estabilidad y planificación a medio plazo"; revisión anual de los salarios según el IPC (en caso de IPC negativo los sueldos se congelan, no bajan) durante los años de vigencia; reducción de jornada de un día desde 2027; o la incorporación de un plus de formación de 5,60 euros al día para quienes instruyan a nuevas incorporaciones.

Este preacuerdo ha sido firmado, además de por CC OO, por UGT-SOMA-FITAG. Desde la CSI el pacto ha sido rechazado, alegando, entre otros asuntos, que supone una pérdida de poder adquisitivo para la plantilla. "En 2025 hubo congelación salarial y negarlo no tiene sentido, pero desde 2026 el criterio (para la revisión salarial) es el dato más objetivo, el IPC real anual (el que establece el INE) cerrado a 31 de diciembre. Hay una garantía clave: nunca habrá revisión negativa. Conclusión con autocrítica y honestidad: el convenio no contempla IPC más equis, y el convenio es mejorable, pero el sistema iguala tablas al IPC y blinda frente a revisiones a la baja", argumentan desde CC OO.

Asimismo, desde CC OO destacan que el preacuerdo incluye una cláusula clave para el devenir de la factoría de La Maruca: su aprobación conlleva la validación formal de la inversión prevista para el nuevo horno. "No hemos cambiado convenio por inversión, pero sí hemos exigido que la ratificación (del preacuerdo) venga acompañada de una validación formal, clara y trasladable a la plantilla", defienden.

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Está previsto que este miércoles tengan lugar asambleas para debatir el preacuerdo, que será sometido a votación el jueves.