La Cofradía de la Buena Mesa de la Mar entrega este viernes el premio "Llámpara de Oro" a Alvargonzález

La Cofradía Buena Mesa de la Mar de Salinas entrega este viernes el premio Llámpara Natural 2026, que anualmente otorga a “personas o entidades que se distingan por su labor en pro de la mar y sus gentes”, a la empresa Naviera y Consignataria Alvargonzalez S.A., del Grupo ERP SHIPS; por su dilatada trayectoria y su labor y preocupación por la mar y sus gentes, proporcionando empleo a numerosas personas y su relación constante con la mar, sus actividades y las personas que en ella trabajan desde 1792.

La empresa, de profundas raíces asturianas, cuenta con sedes en Gijón y Avilés y presencia en más de 40 puertos de varios paises donde siempre hace presente su relación con Asturias.

El acto de entrega tendrán lugar en el restaurante Real Balneario de Salinas, en el transcurso de un almuerzo. Antes, el premiado será recibido por los representantes de la cofradía para firmar en el libro de honor de la entidad.

La "Llámpara natural" es la más alta distinción que se otorga desde la Cofradía de la Buena Mesa de la Mar a las personas o entidades que hayan destacado en su labor en pro de la mar, sus gentes, su entorno, su cultura y su ecología”. La historia de los premiados de este año comenzó de la mano de la familia de navieros y armadores Alvargonzález, cuyos barcos comerciaban entre el puerto de su ciudad natal, Gijón y Montevideo a finales siglo XVIII. Desde entonces, han centrado su actividad en la explotación de los barcos e instalaciones portuarias, especializándose en el transporte, almacenamiento y manipulación de graneles sólidos.

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En el año 2025 la distinguida con este mismo galardón fue Isabel Artime García, Secretaria General de Pesca en el Ministerio de Agricultura y Pesca, natural de Luanco, por su destacada trayectoria y gestión en el sector pesquero. En la entrega de ese galardón se reconoció a Artime por tres grandes méritos: conocimiento, experiencia y dedicación, y le auguraron mayores méritos profesionales.