Los ecologistas cuestionan "la espiral de autorizaciones energéticas" en la comarca avilesina

La Coordinadora Ecologista de Asturias ha cuestionado este martes, tras la publicación en el Boletín Oficial del Principado la autorización y tramitación de 3 parques de baterías en Avilés "en una sorprendente espiral de autorizaciones energéticas".

Las tres instalaciones son: el parque de baterías llamado Bess Maruca ,en la avenida Conde Guadalhorce, en suelo industrial con 24 contenedores y 45 Mw de capacidad, conectado con una línea de 786 metros a la subestación de la Maruca. Otro parque de baterías es el denominado Tabiella H-Bess en Maqua en suelo industrial que comparte con Gozon con 6 contenedores y 9 Mw de capacidad, conectado con una línea de 4596 metros a la subestación de Tabiella. El tercero es un parque de baterías llamado FIB002, en Valliniello, en el suelo industrial del polígono con 48 contenedores y 56,8 Mw de capacidad, conectado con una línea de 2190 metros a la subestación de Tabiella , que se encuentra en tramitación ambiental.

Señalan desde la Coordinadora Ecologista lo "llamativo" de que muchos parques de baterías que está tramitando y autorizando el Gobierno asturiano en relación al consumo eléctrico regional presente y futuro, "muy lejos del compromiso de limitar a una capacidad de 300 Mw de almacenamiento", advierten.

Asimismo, recuerdan los riesgos asociados a este tipo de instalaciones en caso de fuga térmica o de incendio, "con consecuencias irreversibles de suma gravedad para los colindantes, tanto para el medioambiente como para la salud humana, por lo que es inadmisible su instalación próxima a núcleos de población, lugares de interés medioambiental, o zonas protegidas". Algunas de las sustancias emitidas en caso de incendio, recuerdan, "son irritantes, corrosivas y tóxicas, por tanto, tanto para la protección de la salud humana como para la protección de la vegetación y del medio ambiente, será estrictamente necesario disponer de los medios específicos que resulten procedentes para la extinción del fuego", por lo en caso de incendio "se va a contaminar mucha agua" con el riesgo que supone, abundan en sus argumentaciones sobre este tipo de instalaciones.

Noticias relacionadas

Los parques de baterías que de momento se han propuesto en la comarca, recuerdan desde la CoordinadorEcologistata, son de diferente envergadura, y ahora mismo se conocen 16 proyectos: los Avilés, con 5; Gozón, con 8 y Corvera, con 3.