Habla uno de los artesanos encargados del diseño de una carroza del desfile de El Bollo tras su vandalización durante la Comida en la Calle: "Nos quita la ilusión"

"Que las carrozas estén expuestas durante la Comida en la Calle es muy buena idea, con buenas intenciones. Pero al regresar para verlas, nos encontramos con una situación que da mucha pena", confiesa Anselmo Valle, autor de uno de los diseños que se vieron en el desfile de carrozas del Bollo que volvió a salir a la calle este lunes de Pascua. Tras acabar el desfile, seis de las 14 carrozas estuvieron aparcadas en el parque del Muelle para que los ciudadanos pudieran verlas de cerca y sin niños. Sin embargo, los artesanos encargados de su diseño se encontraron con que, a la hora de recoger, todas ellas habían sido vandalizadas. Anselmo Valle es el artesano que se encargó de crear el diseño que acompañó a la Xana, la Xanina y las damas de honor en el desfile del Bollo del domingo y lunes de Pascua y, aunque la suya no fue la que más sufrió, "vi como se ha menospreciado las horas de trabajo que le hemos puesto a cada una de ellas", cuenta.

"Yo llevaba desde 2021 sin participar en el desfile del Bollo como artesano y desconocía que era la primera vez que se llevaba a cabo esta iniciativa. Todo ha demostrado una gran falta de experiencia por parte de la organización", explica.

Y es que "cuando llegamos, vimos un montón de porexpán por el suelo y todas las carrozas destrozadas", asegura. Además, admite sentir que "la gente no valora lo que hacemos. Nos quita la ilusión de seguir creando".

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Anselmo Valle cree que "si se vuelve a hacer, es necesario intentar evitarlo. Así, parece que nuestro arte no le llega al público", apunta. Además, critica que, por parte de muchas de las asociaciones, "pensaban en reutilizarlo de alguna manera, y ahora les va a ser imposible. Quizá, visto lo visto, la mejor solución a este problema es que se vuelvan a guardar en la nave tras el desfile, así se evita que se estropeen".