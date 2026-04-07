María Ángeles Ovies presenta en Avilés su nuevo libro "Gabacho. Destino de un huérfano abandonado", un drama rural del siglo XIX
El público podrá asistir a la presentación de su sexta novela en la Casa de la Cultura, donde se exploran temas como la exclusión y la capacidad de perdonar del protagonista
M. O.
La autora avilesina María Ángeles Ovies presenta su nuevo libro "Gabacho. Destino de un huérfano abandonado" este miércoles en la Casa de la Mujer de Avilés. El acto será a partir de las 18.00 horas y la entrada será libre hasta completar aforo. Junto a ella estará la profesora de Secundaria y doctora en Estudios de la Mujer Rebeca Fernández, quien ejercerá como presentadora del acto.
Se trata de su sexta publicación, un relato costumbrista, un drama rural y social que transcurre en el siglo XIX en tierras cordobesas. El protagonista es Gabacho quien es abandonado en una inclusa al nacer y es víctima de exclusión en el orfanato, donde sufre malos tratos y pasa hambre. A medida que va pasando la vida, va escalando socialmente sin libre albedrío y muy a su pesar.
Como consecuencia de la ausencia materna, está hambriento de amor femenino y cree ciegamente en el amor que se le ofrece, aunque será traicionado y acabará siendo tan solo un juguete. Sin embargo, mostrará su capacidad de perdonar y amar sin rencor.