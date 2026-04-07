Queipo (PP) duda de los planes del Puerto para Baterías en Avilés: "No es lo mismo un suelo logístico que industrial"

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha trasladado sus dudas sobre "la pretensión que existe por parte de la Autoridad Portuaria de Avilés" de adquirir los 330.000 metros cuadrados que conforman los antiguos terrenos de baterías de cok "que iban a tener un uso industrial".

"El PP no ve nada clara esta operación, creemos que se está haciendo con opacidad sobre un suelo que ya tenía que haber comenzado a desarrollarse en el año 2020 y, seis años después, está sin desarrollar", ha declarado Queipo, quien ha recalcado asimismo que siempre se ha dicho que esos terrenos irían destinados a proyectos industriales generadores de empleo con una economía inspirada en la innovación.

"Sin embargo, lo que tenemos es esta operación que no terminamos de entender porque no es lo mismo un suelo logístico que un suelo industrial y si la Autoridad Portuaria se hace con esos terrenos Avilés va a perder oportunidades de instalación de empresas y de generar empleo", ha señalado tras recordar que su grupo ha solicitado al Ministerio de Industria que explique exactamente qué planes hay para este suelo.

"Sería una explotación mucho más favorable" del suelo, dijo Queipo, si el Puerto aparcara sus planes. E insistió el líder popular en que existe "una opacidad clara" con respecto a esta operación. "Es algo no se debe ocultar ni a los avilesinos ni al conjunto de Asturias", remarcó.

La empresa pública Sepides, que es la propietaria de los terrenos de la antigua coquería avilesina, prevé publicar los pliegos con las condiciones de comercialización y los criterios de valoración de ofertas a principios de mayo tras haber detectado el "interés del mercado" por el suelo.

En torno al último trimestre del año, en el inicio del otoño, se espera ver finalizado ese trámite y que el futuro propietario pudiera completar la transmisión y estar firmando la escritura de compraventa del suelo, siempre según las estimaciones de Sepides.

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Tras haber finalizado el plazo para la presentación de manifestaciones de interés, Sepides confirmó haber recibido comunicación para hacerse con el suelo liberado de las antiguas Baterías, si bien no se ha hecho público el número total de propuestas basándose en que la información recogida allí se trataría como "confidencial" y a efectos internos de la empresa para el análisis y valoración del interés existente en este ámbito. En el anuncio para recabar esas manifestaciones de interés se aseguraba que dicho trámite permitiría analizar asimismo la necesidad de enajenar todo el ámbito, con la vista puesta en maximizar el retorno social y económico para la comarca.